Si una rubia y sus vacaciones, a la que estoy obligado a acompañar, no me tuvieran estos días alejado de Vigo, te digo la verdad, estaría en Salvaterra este fin de semana. Cogería posada para el sábado noche en alguna casa rural de las afueras y pasaría el weekend en la Festa do Viño do Condado de Tea. A ver si no, como miembro que soy de la Cofradía (ya somos 115) desde que Arturo Grandal me lo propuso y como pregonero que fui de las fiestas. Hoy por la mañana haría una visita al Museo da Ciencia do Viño do Condado para recorrer el Túnel do Viño, recorrería luego las casetas que exhiben los mejores caldos de la subzona del Condado do Tea y los cuidados productos del mar, río y tierra, llevaría vino e petiscos a una mesa de la terraza, haría una reverencia (de 15 grados) a la alcaldesa Marta Valcárcel si la hallara en mi camino, le desearía buena suerte al alfonsino presidente de la Xunta si con él tropezara... ¿Hoy por la noche? Al concierto de Xisco Feijoó y Lucía Pérez. ¿Mañana? Tras desayunar visualmente estimulado por el entorno paisajístico, asistiría al nombramiento de cofrades, entre ellos Leopoldo Celard , del Eligio, embajadores de las virtudes de esos vinos, como a mí me corresponde. Viva el vino, que siembra poesía en los corazones.

Los Alféizar, Elena y la playa musical Deilán ante la ría La playa de Deilán siempre estuvo en Vilaboa, un arenal de aguas tranquilas entre el Puerto de Santa Cristina y la Punta de Pereiró. Supongo que también estaría ahí el chiringuito que lleva su nombre, pero no estaba Elena Rodríguez y no ha tenido vida musical digna hasta que llegó ella a ese pequeño trozo de paraíso terracero a pie de playa que mira a San Simón lo convirtió en un periódico lugar de encuentro de la escena musical. No conozco a Elena pero deduzco que esta mujer nacida en Teis es corajuda, animosa, osada... y hoy cierra sus conciertos de verano, a las 9 de la noche, con los mismísimos Alféizar. O sea, lírica comarcal, que así dicen Américo y Stiff, bailes a los Alféizar... y alegría cantoral. Yoga en Patos, despedida Y si hablo de la playa Deilán ¿por qué no voy a hacerlo de la de Patos? Ya sabéis que el concello de Nigrán está empeñado, empañado, empoderado con la difusión del yoga playero bajo la predicación de Manuel Agulla “Madhana” pero, este martes, ¡ay este martes!, apuntad, apuntad que no lo repito. El martes clausura estas sesiones de “Yoga no solpor” y lo hará con una actuación musical previa, a las 19,45, de la cantautora nigranesa Lucía Doval. Y a las 20.30, última clase este verano de “Yoga no solpor”. Id con esterilla y una botella de agua y despedir al sol obedeciendo al yoga.