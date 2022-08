“La música está por todas partes. No te das cuenta, pero estás absorbiéndola todo el rato”

Del bajo de Pepe Bao al flow de Anderson. Paak. Lo importante es sentirlo, absorberlo y sacar algo propio e innovador. Eso hace Cimafunk (Cuba, 1989) con su música ya sea encerrado en el estudio de grabación o en un potente directo junto a su banda. La única oportunidad para disfrutarlo este año será este viernes en la terraza del Auditorio Mar de Vigo dentro del festival TerraCeo y para el que todavía quedan entradas.

–¿Cómo fue el proceso de creación de su último álbum El Alimento?

–Pues fue creado durante la pandemia, con todo lo que eso implica. Fue la primera vez que trabajé con dos productores, Jack Splash como principal. Trabajamos completamente a distancia. Él me mandaba los beats, yo me grababa mis cosas y se las enviaba… Y así fuimos trabajando poco a poco. Fue un proceso nuevo y totalmente distinto. Raro al principio, pero fue muy bien y se hizo sabroso. Fue bien bonito.

–¿Llevó bien eso de no sentir el calor de la gente al lado mientras canta?

–Si te crees que va a ser complicado, te acabas condicionando. Pero yo le entré con positividad y acabó funcionando.

–Aunque me dice que trabajó mucho con su productor, a los directos lleva una gran banda.

–Claro. Fue muy rico llevarlo a ese nivel, la verdad. Los conciertos en directo son increíbles. La gente lo goza mucho. Y, claro, tú estás allá arriba y sientes esa energía. Es una locura.

–En este álbum tiene una colaboración que brilla por sí sola. Habló del gran Chucho Valdés. ¿Qué significó eso para usted?

–Eso fue una locura, muchacho. Es como si fuese el padre de todos nosotros. Es un animal. Estar con él en el estudio fue todo un proceso de aprendizaje. Muy lindo. Es impresionante ver cómo ese hombre toca. Cogió el piano y lo partió en dos (bromea). Sabía por dónde iba la canción, por dónde había que llevarla. Sabía qué pedirle. Con sus manos la canción cogió un color tremendo.

–Noto que en su música y en toda su carrera, la esencia afro-cubana está presente en casi todo. ¿Qué otros estilos y géneros le influyen?

–Sobre todo mucho funk. Está claro que lo afro de Cuba, pero también la música africana. Me gusta mucho y escucho mucho a Fela Kuti. Me gustan todas esas bandas de los ochenta y noventa de funk. De África y también de Cuba, claro. Hay cosas muy interesantes por ahí. Me gusta todo ese mestizaje de lo indio y de esas raíces. Y luego la música está en todas partes. Donde quiera que vayas hay algo sonando. No te das cuenta, pero vas absorbiendo todo eso.

–¿Cómo plantea el concierto de este fin de semana?

–Pues un espectáculo en el que vamos a darlo todo. Vamos, además, con toda la banda completa. Estamos entusiasmados. Vigo nos recibió muy lindo la vez anterior, volver ahora con la pandemia superada, pues nos apetece mucho.

–Le hago unas preguntas rápidas para acabar. Dígame un CD insipensable en su biblioteca.

–En El Planeta Aseituna, de O’Funk’illo. De lo primero que escuché.

–Un artista.

–James Brown y Fela Kuti.

–Otro con quien colaborar.

–Anderson. Paak.