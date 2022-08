Los hurtos se disparan en comercios, bares y todo tipo de eventos: “Aprovechan cualquier descuido”

En los grandes centros comerciales o en calles como Príncipe saben bien como proceden aquellos que han hecho de los hurtos su modo de vida. Prendas de ropa, calzado, perfumes, productos cosméticos o videoconsolas de última generación son un tipo de botín muy apreciado por estos ladrones, que actúan limpiamente para tratar de salir lo más impunes posible en caso de que les den captura. “Conocen la ley y se aprovechan de ella”, describe un policía. Un bolso grande, un jersey amplio y hasta un carrito de bebe les valen para esconder su botín y salir del establecimiento sin llamar demasiado la atención. En todo caso, relatan fuentes policiales, la vigilancia privada con la que cuentan muchas tiendas, las cámaras de seguridad o el control de los propios empleados, a los que la experiencia ya les permite identificar a clientes sospechosos, permiten abortar con éxito muchas de estas sustracciones.

Pero la variedad de hurtos es mucho más amplia. Los clientes de bares y restaurantes son otro objetivo de estos ladrones. Las concurridas terrazas durante los meses de verano les permiten hacer su particular agosto. “A la mínima oportunidad o descuido actúan: un bolso colgado en una silla, un teléfono móvil apoyado sobre la mesa...”, avisan. Como ejemplo de ello, una mujer fue condenada en Vigo por sustraer un móvil a la clienta de un bar de la avenida de Castelao a la que se acercó con la excusa de pedir limosna. Los hay aún más osados, que aprovechan el descuido de los empleados para acceder a la propia barra del bar, como un cliente de una cafetería de la calle García Lorca que, tras pedir a la camarera un sándwich y ausentarse ésta a la cocina para prepararlo, saltó por encima de la barra y cogió casi 470 euros de la caja registradora antes de salir a la carrera. Eso sí, lo acabaron interceptando, fue puesto a disposición del juez y ya fue sentenciado.

Conciertos, festivales o cualquier otro tipo de evento multitudinario, sea del cariz que sea, son otras zonas en las que actúan este tipo de ladrones. “Son habilidosos, en unos segundos y aprovechando las aglomeraciones pueden robarte la cartera de la cazadora que llevas puesta o lo que alcancen a cogerte en el bolso”, relatan las fuentes policiales consultadas. Eso sí, una reforma del Código Penal que entrará en vigor este mes endurecerá las condenas contra estos delincuentes, al introducir la pena de prisión en los hurtos leves –inferiores a 400 euros– cuando concurra la reincidencia, algo bastante habitual.

La sustracción de unas pestañas postizas de 5,98 euros que derivó en condena

La variedad de hurtos es inmensa. Algunos son de lo más nimio, pero igualmente pueden derivar en condena. Y si no que se lo digan a una mujer que, en 2021, sustrajo unas pestañas postizas valoradas en 5,98 euros en el establecimiento de una popular cadena comercial de Príncipe. Les quitó el envoltorio, las metió en el bolso y salió sin pagar. Pero fue interceptada. Dado que el artículo, sin su envase, ya no se podía poner a la venta, fue denunciada. Y el Juzgado de Instrucción 5 de Vigo la condenó por delito leve de hurto en grado de tentativa. Le impuso una multa de 174 euros. El caso llegó a la Audiencia Provincial de Pontevedra, que rebajó la sanción a 90 euros: no es lo mismo intentar sustraer un teléfono móvil que cuesta 200 euros, razonó el juez, que un producto de estas características de valor mínimo.