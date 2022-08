El clero se reparte como puede: siete curas llevan las riendas de dos o más parroquias

Ya sea por falta de vocación o por cómo ha cambiado nuestra sociedad hasta el presente, la escasez de curas está a la orden del día en España. Por lo que respecta a nuestra ciudad, existen 52 parroquias y cerca de 40 párrocos, habiendo algunos que se encargan de más de una como es el caso de siete de ellos: ocupándose de casi un 30% del total. En este sentido, fuentes próximas a la Diócesis Tui-Vigo afirman que “el clero está muy envejecido” pero es la realidad aquí, en Santiago, Madrid y en toda España. “Digamos que es como uno de los dramas de la Iglesia”, dicen, evidenciando que casi todas –ante la falta de relevo generacional– corren el peligro de acabar desapareciendo en más o menos tiempo.

Por áreas, actualmente hay nueve párrocos para las 11 parroquias de Vigo-Santo André; ocho para las nueve de Vigo-Lavadores; ocho para las nueve de Vigo-Fragoso; nueve para las nueve de Vigo-Centro; y siete para las ocho de Vigo-Casablanca. La que cuenta con mayor proporción iglesias/curas es la de Vigo-Teis, que tiene actualmente seis parroquias y solamente tres párrocos, siendo la que más necesita que lleguen refuerzos.

Precisamente en esta última demarcación se encuentra la iglesia de San Francisco Javier. Conforme avanzó FARO este miércoles, tras confirmarlo con su cura, la parroquia –una de las más emblemáticas de Vigo y que cuenta con más de medio siglo de actividad– se cerrará en junio de 2023 por la falta de relevo generacional y la avanzada edad de quienes están al frente. Ello traerá consigo la desaparición de los jesuitas de la ciudad y el Colexio Apóstol Santiago Xesuítas –que hará uso en exclusiva de la iglesia– será atendido a nivel pastoral desde la capital de Galicia.

A ojos de fuentes cercanas a la Diócesis Tui-Vigo, que en su caso se hará cargo de buscar otro sitio de culto para los feligreses de la zona (por ejemplo haciendo un nuevo reparto de calles y adjudicándolas a las parroquias más cercanas), lo más probable es que “a partir de septiembre” se trate este tema. Será una vez acabe el periodo vacacional, puesto que actualmente, todavía a finales de agosto, hay que detallar el plan.

En relación al caso particular de la iglesia de Sanjurjo Badía, indican que si las congregaciones religiosas (como los Jesuitas o muchas otras que hay en la ciudad) no cuentan con ese relevo generacional “es lógico que esas comunidades, si están envejecidas, acaben marchando”. Además, manifiestan que “son ellas las que tienen que decidir si mandan a gente más joven, si mantienen a los que tienen aquí”. No es algo que corresponda, en principio, a su dominio.

Sobre si hay otras parroquias que están en riesgo por la avanzada edad de sus párrocos o la ausencia de gente joven que les reemplace en un futuro más o menos próximo, las mismas fuentes resaltan que “casi todas” podrían encontrarse en la misma situación, ligada a una realidad que no solo es de aquí, sino también de Santiago, A Coruña, Madrid y otras urbes. “Hay seminarios en España que han tenido que cerrar. Digamos que es como uno de los dramas de la Iglesia”, sentencian sobre la actual falta de vocación. Más presente que nunca.

