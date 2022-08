La espera para los seguidores más acérrimos quizás haya sido larga. Pero esta noche, a las 22.00 horas, arrancará uno de los conciertos más esperados del verano en Vigo: C. Tangana. El trapero madrileño, vinculado a Vigo en su juventud, ya consiguió agotar las entradas hace semanas y poco después de su salida.

Y es que C. Tangana se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas que arrastra tras de sí a una horda de fans bastante trasngeneracional que abarrotarán hoy el Peirao de Transatlánticos del Porto de Vigo. Tras una primera edición del Festival Latitudes, esta propuesta también viene enmarcada dentro de las actividades de la Xunta en el Xacobeo 21-22. De hecho, será el mismo escenario utilizado el pasado fin de semana por bandas como Two Door Cinema Club o el incombustible Iggy Pop.

Miles de fans esperan ver en directo por primera vez en la ciudad temas tan viralizados como Ateo o Tú me dejaste de querer. De hecho, su paso por el Coliseum de A Coruña o por el festival O Son do Camiño de Santiago de Compostela causó furor entre ambos públicos entregados.

Aunque no se sabe con certeza, el equipo de C. Tangana ha optado por una propuesta más voluptuosa en esta gira si se la compara con las anteriores. Por los conciertos que se han podido ver de él, varias decenas de artistas pasarán por el escenario. Colaboradores, bailarines, músicos... Habrá que esperar a esta noche para saber si, entre ellos, aparecerán o no cantantes como Antonio Carmona, de Ketama, El Niño de Elche o el veterano rumbero Kiko Veneno. Tanto Vitrasa como la naviera Mar de Ons han habilitado servicios especiales.

Concierto Xacobeo 21-22

Este concierto, como el resto de los del Xacobero 21-22 en la ciudad, están financiado por la Xunta de Galicia y parece que afianzan el Peirao de Transatlánticos como escenario estival habitual. Además, en los próximos meses también traerán a Muse a Balaídos y a Fito y Fitipaldis al Auditorio Mar de Vigo.

Una de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad cuando se celebren estas actuaciones está enfocada al mar y en concreto a la embarcaciones que pretendan acercarse a la zona del concierto para, de alguna manera, poder disfrutarlo. Y es que estas no podrán permanecer fondeadas a menos de 150 metros del cantil del Peirao de Trasatlánticos del Puerto de Vigo durante las citas musicales del Xacobeo 21-22.