El juicio se celebró en enero de este año. Una agente inmobiliaria se sentaba en el banquillo de la Audiencia de Vigo acusada de estafar a más de 150 personas mediante el alquiler de viviendas. A grandes rasgos, la Fiscalía pedía para ella una pena de prisión por supuestamente utilizar anuncios gancho de pisos y casas en muy buenas condiciones y a precios atractivos para captar a clientes que acababan firmando un contrato de suscripción, previo pago de cuantías que oscilaban entre los 150 y los 180 euros, para tener acceso a múltiples ofertas de inmuebles que, según los afectados, distaban mucho de los que habían visto en las fotografías. “Me enseñaron un piso que se caía a trozos”, describió uno de los perjudicados.

Aquella vista derivó en una primera sentencia exculpatoria. La fiscal recurrió en apelación manteniendo sus tesis acusatorias y pidiendo la nulidad del fallo. Y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha dictado una reciente resolución en la que ratifica la absolución: descarta el delito de estafa y concluye que la estrategia de usar “anuncios señuelo” fue una “mera estrategia comercial” que “podrá o no merecer otros calificativos” pero que, en este caso, no constituye ilícito penal.

Captar “la atención”

La hoy absuelta era la responsable de una empresa inmobiliaria con sede en la céntrica calle Policarpo Sanz de Vigo que, “mediante anuncios de viviendas en alquiler en buenas condiciones y a precios reducidos que ofrecían en su conjunto características mejores a lo habitual en el mercado”, captaba “la atención” de numerosas personas interesadas en arrendar pisos o casas. Una vez éstas iban a la oficina, se les informaba de que para acceder a las ofertas de alquiler del tipo de vivienda que buscaban, así como a los datos de los propietarios, debían firmar un contrato de suscripción que tendría una validez de un año.

El problema, a juicio de la Fiscalía, era que a través de ese “gancho” se ofertaban viviendas que en realidad no estaban disponibles, ofreciéndose otras cuyas condiciones nada tenían que ver con las inicialmente anunciadas. Pero la Audiencia de Vigo primero y el TSXG después desestiman los alegatos del Ministerio Público. “La acusación pública funda su posición en el engaño integrado en esos anuncios, pero, según se razona en la sentencia [de la Audiencia de Vigo], los mismos no tenían contenido contractual, más allá de motivar el contacto con la inmobiliaria, de ahí que no se les pueda otorgar la condición engañosa que se pretende por el recurrente [la fiscal]”, argumentan los magistrados del alto tribunal gallego.

“Se podrán o no compartir los razonamientos de la sentencia impugnada”, prosigue la sala, pero dicho fallo, agrega, “justifica” que el objeto del contrato que acabaron suscribiendo los clientes no fueron esos primeros pisos expuestos en los anuncios, “sino los que se ofertarían en el futuro” una vez los interesados hubiesen firmado el documento con la inmobiliaria. Por lo que es “indiferente” a efectos penales que esos inmuebles de los anuncios señuelo “estuvieran o no disponibles”. “Lo realmente relevante”, se indica a modo de colofón, era “el contrato que se suscribía” después.

La única función de esas ofertas iniciales era “captar la atención” de los clientes. Los anuncios eran “una mera estrategia comercial” que, consideran los magistrados del TSXG, “podrán o no merecer otros calificativos”, pero que, según la sentencia recurrida, no constituyen delito. La absolución se apoyó también en el hecho de que aunque “es cierto que los clientes se consideraron defraudados en sus expectativas”, solo seis de ellos acabaron acudiendo a Consumo para presentar reclamaciones. Y en que las inspecciones realizadas en dicha vía no derivaron en ninguna sanción. Tampoco se observó una “voluntad inicial” de la agente inmobiliaria de “engañar” a los clientes.