Vigo agiganta su hegemonía como la puerta de salida de pescados y conservas de toda España

One belt, one road. Es el nombre con el que Pekín bautizó una estrategia central de crecimiento, adoptada en 2013, con el fin de extender su influencia y liderazgo a nivel global. Centrada específicamente en el área de infraestructuras, financiando vías de transporte terrestre por todo el continente asiático y puertos marítimos –claves para la pesca gallega– en Santo Tomé, Guinea Bisáu, Mauritania o Cabo Verde, con tentativas en Uruguay o Argentina. La salida al mar ha sido siempre determinante, como lo ha demostrado ahora la invasión rusa de Ucrania y la pugna por tomar las ciudades de Odesa o Mariúpol. En un contexto de constante globalización y competencia mundial para las empresas, además, el acceso directo a una vía marítima es un factor de competitividad. Aquí, la industria de la pesca y la conserva de toda España tienen un aliado vital: el puerto de Vigo. El aumento de la demanda exterior, las inversiones en las plantas de transformación locales y el hinterland (área de influencia) de la terminal olívica lo han convertido no solo en líder absoluto en la salida al mar de pescado y elaborados del país, sino que ha propiciado un aumento exponencial de su rendimiento en comparación con los puertos rivales. Factura más en exportaciones que los inmediatos competidores: las dársenas de toda Andalucía y País Vasco juntas.

Relacionadas El Puerto invertirá 122 millones hasta 2026 con la Plisan y los PIF de Guixar y Bouzas como ejes