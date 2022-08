Exultante, gozoso estaba cuando hablamos, ayer, el ourensano Moncho Conde Corbal, veraneante de siempre en Playa América y vigués si le dejaran como Paloma, su mujer, que es de Vigo a machamartillo aunque el amor la haya llevado a Ourense. ¿Y porqué estaba Moncho, a quien yo conocí cuando vino a hacer prácticas de Periodismo a FARO a mi lado hace decenas de años, exultante? Cómo no, cariño, si una obra de su hijo, el artista urbano Mon Devane, un mural pintado en una medianera de Cambre muy ce€rcana a la casa de su amigo el actor y humorista Xosé Antonio Touriñán y que le retrata a él caracterizado como “Fendetestas”, fue calificada como la mejor del mundo del mes de julio en el certamen internacional Street Art Cities. Sí, sí, pasó un filtro primero de cien obras y luego otro de sólo 25 finalistas. Mon Devane, porque es hijo de Moncho y Paloma, veranea también en Playa América de toda la vida. Solo hace unos días se le vio en la playa de A Madorra con Din Matamoro, a quien acababa de conocer, y trabaja como creador de arte urbana y retratos desde 2003. El padre, Moncho Conde Corbal, periodista de pedigree, que fue modelo de Adolfo Domínguez en su campaña “La arruga es bella”, hace mucho que montó El Cercano en Ourense, un espacio cultural y de ocio de mucha enjundia.

Nigrán, cine sí pero a pedales

Voy a ver si me apunto a esa curiosa iniciativa que acogerá el 9 y 10 del próximo mes el concello de Nigrán. Festivales de cine los hay de todas las temáticas en Galicia, pero es la primera edición de uno en el que no se trata solo de ver cine, hay que pedalear para verlo. En el espacio donde se dispondrá la pantalla al aire libre se instalará una plataforma de 15 bicicletas en la que el público asistente podrá pedalear€para generar la energía necesaria que abastece el equipo de proyección. Se trata de un movimiento que fusiona séptimo arte, ejercicio físico y sustentabilidad en una propuesta revolucionaria, que se instaló hace años en un festival inglés y luego en Brasil, en Chile y en Uruguay. ¿Están detrás los organizadores de la feria vegana de Vigo? No sé, pero es la Xunta quien lo respalda el marco de la programación de “O Teu Xacobeo”. Nigrán, que juega como ayuntamiento con el eslógan de “equilibrio natural” y que en esa línea tiene programas como el de Ioga no solpor, en la playa de Patos, refuerza esa idea con esta propuesta a pedal. Podrían estrenarla, en la primera sesión, el alcalde socialista, Juan González, y en otras bicicletas el concejal opositor del PP , Carlos Abal, el de Movilidad, Diego García, y así sucesivamente.