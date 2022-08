La delegada territorial de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, visitó ayer el muelle de trasatlánticos de la ciudad en el que se está ultimando el montaje del Festival Latitudes y del escenario del concierto de C. Tangana. Tal como recordó, este fin de semana el evento musical traerá a la ciudad olívica a artistas como Iggy Pop, Two Door Cinema Club o Manda Diao, entre muchos otros, mientras que el martes será el turno del artista madrileño C. Tangana, que también actuará en el muelle el próximo martes en uno de los conciertos más esperados del verano.

“Durante las últimas semanas ya tuvimos grandes actuaciones como las de Texas o Rufus Wainwright y ahora regresan los grandes conciertos a Vigo con la mejor oferta musical de toda Galicia”, reivindicó Fernández-Tapias, quien indicó que estas actuaciones se enmarcan dentro de la celebración del Xacobeo 2021-2022. La última edición del Festival Latitudes se celebró en Santiago de Compostela en 2016, por lo que ahora el evento vuelve tras varios años de parón, convirtiendo durante dos días al puerto de Vigo en una nueva “parada obligatoria” del Camino de Santiago.