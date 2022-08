En playa América, una buena cena en una genuina escena

No en el Angelito, no en el Abadía, no en el Punto e Coma... sino que del nutrido haz de restaurantes de playa América, cenamos en La Genuina el martes, el que antes fue Arealoura de Miguel y Merchi, y otra vez nos sorprendimos. Claro, tras esa lograda reforma del espacio escénico, Óscar y Dani (también de O Refuxio en Baiona) han conseguido dar alas a su cocina, prepararla para dar atención a mucha gente cuando coincide sin desdoro de la calidad culinaria y con una agilidad envidiable. No vamos a decir que el suyo sea un servicio altamente profesionalizado, salido de las academias de cocina, pero ni falta que hace porque lo suplen sobradamente con su amabilidad, presteza y buena predisposición, con refuerzo cuando es menester como el de Rocío. Compartímos mesa Cristina Ferrín, Marisol López, Maribel R. Collazo y los destemidos varones Nemesio Barxa y Jaimé López y por ella desfilaron, aparte de sonrisas y palabras, almejas a la sartén y otras menudencias exquisitas como antesala de lubinas, carrilleras y huevos rotos entre tintos y blancos saludables. Justo que se hayan puesto de moda entre los veraneantes y si no que lo digan clientes como José Cantero, Chata Freire, Gloria Nistal, Celso y Manolo Caride, Mana y Patricia Canoa... fieles a la casa.

¡Qué Mestura la de Sabarís! En Sabarís se vivió una memoria literaria con el libro póstumo de Valverde y allí mismo, en la Multiusos, los de Espacio Beny, la sala del ex rally man Beny Fernández, inauguraron una colectiva al mismo tiempo que en su local matiz de Dr. Cadaval, 27. Sí, sí, en ambas podréis ver un amplio recorrido por el arte contemporáneo que se hace hoy en Galicia, toda una miscelánea de artistas, técnicas, estilos, materias y estéticas para todos los gustos. Claro, cuando se cumplen 500 días de la inauguración de la sala viguesa lo celebra con este estallido de artistas consagrados y emergentes, un total de 22 pintores y 14 escultores, desde Barreiro, Basso, Freijeiro, Buciños, Oro Claro... a otros más jóvenes como Puhinger, Lubians, Orozco o Cuadrado. Amén, así sea. Un Borja que va sin alforja Me pregunté si sería una de esas serpientes de verano el incidente de un tal Borja Escalona, uno de esos youtubers que aparecen como esporas, los más sin oficio pero con deseo de fácil beneficio, presionando a una trabajadora de la viguesa A tapa do Barril. La denuncia de la dueña, Ana Terzado, profesional hostelera nada dudosa, es no solo que no quiso pagar con la disculpa de hacer publicidad gratis del local sino que amenazó con hablar mal del mismo en su “youtuberada”, youtuberno o como se le llame a uno de esos despropósitos audiovisuales que nos trae la democracia de Internet. ¿Y qué esperáis de esa marea de advenedizos que, al calor de la accesibilidad de los nuevos instrumentos de comunicación, se meten sin cualificación alguna en nuestras salas de estar digitales? Entre tanto youtuber, influencer y demás familia numerosa surgida de la nada es lógico que se infiltren quienes quieren vivir del cuento, comer gratis o creerse creadores de opinión desde la oscura habitación de su cerebro. Y encima hay quienes los siguen.