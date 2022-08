En la segunda planta del bus, alegres bajo la lluvia

El autobús era inglés de dos plantas y la de arriba fue nuestro refugio y salvación de la lluvia que a última hora cayó sobre los felices romeros, pretendiendo convertirlos en afligidos. Estábamos en el primer día de la Fiestas de San Roque, el pregonero ya había dado su sermón, ya habíamos comido unas sardinas asadas imposibles y peleado contra un churrasco asalvajado y entramos en la hora del gin tonic, mientras se sucedían los grupos en el escenario: los EP con Alberto Cunha,, The Hendersons y San Rockers. Está bien esto de meter en el mismo programa los grupos tradicionales, las gaitas y panderetas, por el día, con los del pop o rock a las horas en que los paisanos y devotos suelen retirarse. ¿Y cómo un gin tonic bajo la lluvia? Yo dije: ¡vamos al autobús que allí veo a Ana Caride! Y en su piso superior recibimos la bendición gintónica mientras Nati “la pequeñita” movía sus caderas al ritmo de la música junto a Natalí Fernández (abandonado su bar en buenas manos) yAmparichu, y un varón de nombre Urbano se movía entre ellas con extraños contoneos pansexuales. Antes, tras el sermón, había yo estrechado abrazos con Diana Pereira, de las grúas, Edita Castro, Rosa la de Vilar... El primer día fue redondo, lleno de gente; eso sí, la lluvia nos echó a medianoche.

Viva el vino condado de Tea

Soy cofrade do Viño do Condado de Tea por la gracia de Dios y de Antonio Alén, presidente de la cofradía, y me han convocado, después de dos años sin poder realizar lo que tocaba por mor del coronavirus, al que será XXVI Gran Capítulo que celebraremos el próximo 28 de agosto. Y es que el 26, 27 y 28 de agosto va a tener lugar esta LXIII Festa do Viño do Condado do Tea, en Salvaterra de Miño y, pasadas las 11, todos convenientemente “encapados”, se nombrarán nuevos cofrades, entre ellos al presi de la Xunta, Alfonso Rueda, al vigués Leopoldo Celard, propietario de la taberna Eligio, y con ellos Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social Once, Isabel López, de las Bodegas Aval y Víctor Otero, del restaurante ponteareano A Xanela gastronómica. Yo estaré en Cádiz, maldita sea, pero los que queráis, además de asistir a las fiestas, tenéis a vuestra disposición (confirmando asistencia en el 617 148 866) la visita al Túnel do Viño. Arrancará el 25 por la tarde en las instalaciones del Museo da Ciencia do Viño y permitirán a los asistentes degustar vino de más de 25 bodegas de la subzona del Condado do Tea y espumosos da D.O. Rías Baixas. Aconsejamos no probarlos todos.