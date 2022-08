Muy pocas veces, seguramente desde hace muchos años, los vigueses no se alegraban tanto al ver hacia el cielo y ver cómo caía la lluvia. Empezó a hacerlo de forma ligera en la noche del pasado lunes, y el momento de mayor intensidad se vivió ayer a mediodía, a las doce, cuando según Meteogalicia cayeron 2,6 litros por metro cuadrado. No solo los ciudadanos respiraban después de un verano tremendamente caluroso y seco, también lo hacían los embalses, aunque de una forma muy suave pues unos momentos de precipitaciones no salvan la amenaza de sequía que se cierne sobre el área de Vigo en las últimas semanas. Hay que recordar que en la ciudad no caía una gota de agua desde hace más de dos meses, concretamente desde principios de junio. Por eso la imagen de ayer es tan icónica. Los vigueses no se quedaron en casa y, aprovechando además que era festivo, salieron a pasear con paraguas en mano, y las terrazas cubiertas mostraron una imagen prácticamente a rebosar durante prácticamente toda la jornada, en la que las temperaturas no obstante no fueron propias de un día de pleno agosto, pues no se superaron en todo el día los veinte grados.

La situación meteorológica se mantiene en mayor o menor medida hoy: se prevén leves precipitaciones hasta el mediodía y no habrá calor, pero todo cambiará desde mañana: las máximas rozarán los treinta grados y no hay previsión de nuevas precipitaciones en el medio plazo. Hay que recordar que el Concello ya suprimió en julio los baldeos de las calles y en diciembre de 2021 tomó medidas para utilizar menos agua de Zamáns y abastecer la ciudad desde el embalse de Eiras, que tiene un mayor tamaño. El alcalde, Abel Caballero, insistió recientemente en que se reduzca el caudal ecológico del río para permitir que se embalse más agua en Zamáns. Además, reiteró la importancia de buscar una solución, como bombear agua del río Miño hasta Zamáns y hacer una toma de emergencia en la desembocadura del Verdugo y del Oitabén.