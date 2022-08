Hoy, Día Grande de San Roque: aquí, los que dan el callo

Al Cristo de Vigo se le celebra desde 1809; a la romería de San Roque desde el siglo XVI, o sea que ésta tiene mucha más tradición, es la gran cita popular de la ciudad junto a la procesión del Cristo y Reconqusta, es, encima, la romería urbana más antigua de Galicia y, aunque no es el patrón de Vigo, la gente lo cree. San Roque sigue en fiestas, llena siempre, y voy a compensar la discriminación de género que hice el otro día, citando solo a las mujeres de esa Directiva de la Hermandad que tanto ha trabajado para que salgan lo mejor posible. Así que hoy le damos pompa y boato a Alejandro Martínez, Víctor Moreno, Rubén Rodríguez, Luis López, Kike Román, Emilio Domínguez y Pablo Benedicto, que son la sección masculina. Sin su esfuerzo hubiera sido imposible atender las múltiples demandas de estos días sanroqueños que,hoy, su Dia Grande, cuentan con 7 misas para los devotos, y añaden a todo su paisaje de oferta gastronómica actuaciones desde las 11 de la mañana como la de la Unión Musical de Valladares, los pasacalles del grupo de gaitas Erdeiros dos Morenos, la Coral Riomao cantando la misa de 12 los de Algarabía a las 8 de la tarde y, por la noche, todo un movidón: Los Mitic a las 10 y Batea a las 23.30. Y cito a la parte femeninade la Hermandad, no vaya a ser: Ana Caride, Tere Pérez, Carmen Pena y Gloria Rivas.

Sí, vuelve Elvis... con Cunha

Los sanroqueños están de fiesta hasta mañana si el tiempo no lo impide pero atentos al jueves los amantes de Elvis. Bueno, ya hace 45 años que Elvis Presley abandonó el edificio… pero de la mano de Alberto Cunha sus canciones vuelven recordando a ese icono del siglo XX, sus más de cien discos de oro, platino y multiplatino… Será el jueves, a las 21.30 en La Casa de Arriba y el repertorio lo conforman sus éxitos inolvidables, canciones de siempre .

Y Caride el “sanroqueño”

Y, si empecé con San Roque, voy a acabar hablando de un sanroqueño inquebrantable: Enrique Caride. Tuve uno de estos días una larga charla con este vigués de 87 tacos, tras leer su libro, La romería de San Roque en Vigo, publicado en 2021 con el respaldo de la Hermandad que ahora preside su hija Ana Caride. No es un libro de altitud literaria porque Enrique, que trabajó casi 45 años en la Vascogallega, no lo pretendió nunca. Pero es un admirable trabajo de acumulación de datos y memorias sobre San Roque y su romería, cuya devoción en Vigo comenzó nada menos que en el siglo XVI, al calor de la peste que asoló la ciudad. Es un libro que abunda en datos pero en el que no falta el tono entrañable de su memoria personal, recordando aquel San Roque de su infancia que era un hervidero de gentes, aquella tienda de ultramarinos de Pepe, la escuela de niñas, la casilla de arbitrios, el horno de la señora Luisa y la taberna de Inocencio, su marido, el kiosco y almacén de leña de Consuelo, las gaseosas y sifones Cascada de Ibáñez, la casa de comidas de los Beleiros o la droguería de Santiago, la tienda de Enriqueta (la Romana), a la vez fonda de paragüeros y afiladores procedentes de Nogueira de Ramuín… Buen trabajo, Enrique, sanroqueño por via materna.