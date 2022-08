Solicitudes de asilo que acaban abocadas al fracaso al no contar con sostén judicial. La Audiencia Nacional ha dictado varias sentencias en los últimos meses en las que deniega la condición de refugiados a ciudadanos colombianos y salvadoreños que viajaron desde sus países de origen a Vigo o a otras zonas del entorno alegando que sus vidas allí corrían grave peligro por estar amenazados por grupos criminales. Los magistrados confirmaron las resoluciones denegatorias del Ministerio del Interior por no ver creíbles los relatos o por considerar que no cabe otorgarles esta protección internacional ya que los hechos narrados por ellos responden a actos de “delincuencia común” .

Una de estas últimas sentencias de la Audiencia Nacional tiene fecha del pasado 26 de junio. El solicitante era un colombiano que alegó estar amenazado por narcos de su país porque, tras ser “obligado” a transportar dos paquetes de droga y ser juzgado por estos hechos, delató en aquella vista oral a los proveedores del estupefaciente. Viajó a España en 2017 en situación de “extrema pobreza”, al descubrir, dijo, que su madre, a la que nunca conoció, había muerto en Vigo. La sala aclara en primer lugar en dicho fallo a quien se puede otorgar la condición de “asilado”, concretado que un refugiado es un extranjero “que se encuentra fuera del país de su nacionalidad debido a los fundados temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social” y que no puede o no quiere, a causa de dichos miedos, acogerse a la protección de su país de origen. Y es condición obligada para conceder el asilo que se hayan producido “actos de persecución” allí hacia el solicitante. Pues en el caso de este nacional de Colombia, los magistrados deniegan la solicitud por tener serias dudas de la veracidad de su historia. “El recurrente vive en España desde 2017 y solo solicitó la protección internacional en 2019, cuando estaba en un centro penitenciario como preso preventivo, circunstancia que desvirtúa la credibilidad de su relato dado el tiempo transcurrido desde su llegada al país”. En todo caso, ahondan, aunque fuese cierto, lo que contó se vincula a un supuesto de “delincuencia común”, por lo que las amenazas descritas, “de las que no hay indicio alguno”, deberían ser denunciadas ante las autoridades colombianas. Banda Igual suerte corrió la petición de protección internacional realizada por un matrimonio y sus dos hijos, también de Colombia, instada en la Brigada de Extranjería y Fronteras de Vigo en septiembre de 2019, seis meses después de llegar a España en avión procedentes de su país. La familia relató que pertenecían a la comunidad religiosa “La Luz del Mundo” y que el padre realizaba tareas de vigilancia en una iglesia controlada por una banda de delincuentes, “Los Pachelly”, que allí, en un descampado, guardaban drogas, armas y, aseguraron, incluso tenían a personas retenidas en un búnker. La colaboración de este hombre con las autoridades para que detuviesen a parte de la banda, relataron, derivó en una situación de “acoso” y “amenazas” hacia toda la familia, por lo que, tras otros acontecimientos, decidieron escapar del país y trasladarse a España. De nuevo la Audiencia Nacional, en una sentencia también de junio, ve poca consistencia en el relato ya que la solicitud de asilo se presentó meses después de que llegasen desde Colombia. Además, a ese grupo, “Los Pachelly”, los califica de banda de delincuentes comunes. “Los interesados no han puesto de manifiesto un temor fundado a sufrir persecución a causa de sus ideas políticas, convicciones religiosas, pertenencia a grupo étnico o nacional concreto, o a un grupo social determinado o por motivos de identidad u orientación sexual [...] por lo que los hechos alegados no son susceptibles de ser objeto de protección internacional a tenor de lo establecido en la Convención de Ginebra o en la Ley de Asilo Española”, resumen. La misma decisión, la denegación de asilo, fue adoptada en otra resolución en mayo. Los solicitantes, un matrimonio y su hija de 43 años con discapacidad psíquica, tenían una tienda de alimentación y un taxi en El Salvador y relataron haber sido objeto de extorsión y robos a mano armada en su país. Con varios familiares en España, vendieron el taxi y viajaron hasta aquí: temían que allí “los mataran” . La Audiencia Nacional rechaza darles protección porque lo relatado son “actos de delincuencia común indiscriminados”.