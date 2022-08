De cenizas a espacio de creación artística

La devoraron las llamas y de aquellos fuegos tan solo quedó, teñido de color negro, su esqueleto frente al mar. Fue la ola de incendios registrada en 2017 la que arrasó con todo. José Trigo se encontraba en Vigo cuando recibió la llamada de sus sobrinos desde A Guarda, los incendios avanzaban sin control y habían alcanzado la casa familiar. Recuerda que tras haber hablado con ellos arrancaron inmediatamente hacia allí y al llegar ya no hubo nada que hacer, se la encontraron completamente calcinada. Y al igual que aquella vivienda, el escritor vigués reconoce que también se quedó destruido porque, ante aquella escena, creyó que no tendría más remedio que tirarla abajo.

Han pasado cinco años desde que tuvo lugar aquella pesadilla y la vegetación vuelve a brotar, las paredes pintadas de blanco ocultan el recuerdo de una jornada negra, la vida en su interior es una realidad. Sin embargo, aquel incendio marcó un antes y un después para aquella vivienda, puesto que tal y como cuenta José Trigo, “un amigo noso que é arquitecto díxonos que podiamos arranxala, que non era tan grave como para tirala, polo que decidimos facelo. Foi cos nosos propios medios, porque non recibimos ningún tipo de axuda, sendo a única casa que se queimou naquela vaga de incendios. Naquel momento pensamos que podiamos recuperala co espírito de antes, como cando se facían as casas entre os familiares e os amigos. E foi precisamente nese proceso de reconstrución que pensamos que dalgunha maneira tiñamos que devolverllo á xente, que podiamos crear un espazo para todos aqueles amigos pintores, escritores e poetas que nos axudaran a levantala de novo”.

A idea é recuperar o espírito comunitario, que os artistas poidan facer convivencias José Trigo - Escritor

Fue así como surgió el proyecto “Casa Queimada”, una propuesta que tiene como objetivo transformar aquellas cenizas en un espacio de creación artística, constituyendo así un punto de encuentro entre artistas vigueses y del área metropolitana en el que poder desarrollar sus talentos, realizar exposiciones, performances, conciertos, talleres e incluso convivencias. José Trigo explica que “o obxectivo é que tamén poida ser unha residencia para artistas, de maneira que poidan vir a pasar a semana ou a fin de semana e compartir este espazo de creación”.

Micromecenazgo

Si bien gran parte de la vivienda está recuperada, todavía queda acondicionar la finca y algunos detalles en la casa para poder hacer realidad “Casa Queimada”, lo que suponen unos costes que se van de presupuesto. Es por esto que, en colaboración con su hermano, el artista vigués Ramón Trigo, José está impulsado una campaña de micromecenazgo para poder cumplir con la reforma. Así, a finales de este mes de agosto, a través de la plataforma Verkami, ambos hermanos tienen previsto activar la captación de fondos para llevar a cabo la reconversión definitiva de esta vivienda situada en A Guarda.

Las expectativas de participación son “boas”, y es que según señala el escritor vigués, “moitas persoas xa manifestaron o seu interese, sobre todo porque grazas a este espazo poderán dispoñer dun proxecto autoxestionado, no que libremente desenvolver a súa arte e actividades, nós o único que lles proporcionamos son o espazo e as ferramentas, a idea é rescatar aquel espírito comunitario que había antigamente”.

De hecho, la semana pasada ya se estrenaron actividades en la “Casa Queimada”. Fue una fiesta africana la celebración que inauguró el proyecto, en un evento en el que, aprovechando que Ramón Trigo había hecho un viaje recientemente al continente africano, se hicieron conciertos y el propio pintor vigués diseñó un mural en el exterior de grandes dimensiones. Asimismo, próximamente ya está previsto continuar con la programación de eventos y también tendrá lugar un recital de poesía, que correrá a cargo de la hija del artista, la poeta Branca Trigo.

Teniendo en cuenta que la comunidad gallega se está volviendo a ver afectada, un verano más, por la lacra de los incendios forestales, Ramón señala que “a nosa proposta está de máxima actualidade, porque con este proxecto tamén queremos crear conciencia social ao respecto dos lumes aquí, ademais de darlle cabida á arte. Queremos dar visibilidade a que ‘Casa Queimada’ busca facer algo construtivo nun espazo que hai anos foi arrasado por completo, reconverter algo que foi totalmente destruído nalgo positivo”.

Buscamos facer algo construtivo nun lugar que foi arrasado por completo hai anos Ramón Trigo - Artista

Todavía habrá que esperar hasta finales de mes para poder contribuir a que “Casa Queimada” sea una realidad y acabar de regenerar el territorio de manera definitiva, pero, por lo pronto, los hermanos Trigo ya están dando a conocer el proyecto a través de sus redes y entre sus amigos más cercanos. Todas aquellas personas interesadas en saber más sobre la propuesta de los Trigo, pueden consultar el vídeo publicado en la plataforma Verkami, en el que se puede contemplar el estado en el que quedó la vivienda cuando fue calcinada por las llamas de los incendios de 2017.

Los hermanos Trigo decidieron echar mano de sus conocidos, no solo para volver a levantar aquellos cascotes, sino también para filmar y dejar constancia de las consecuencias de aquellos fuegos devastadores. Asimismo, en el vídeo lanzan una crítica a la política forestal adoptada en Galicia por parte del Gobierno autonómico en las últimas décadas, favoreciendo la plantación de especies como el eucalipto o los pinos frente a las frondosas, lo que constituye un auténtico polvorín.

Desde hace años, José y Ramón Trigo han colaborado a cuatro manos en la publicación de tres novelas gráficas, pero ni duda cabe de que “Casa Queimada” será su gran proyecto conjunto.