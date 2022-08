Este verano no se está viendo tanto movimiento como otros años en la Ría de Vigo. Se echan de menos las tradicionales estelas blancas que dejan a su paso las pequeñas embarcaciones cuando salen a dar un paseo o a pescar por ocio. La razón es evidente: el elevado precio de los combustibles ha llevado a los apasionados de la náutica deportiva a renunciar a salir tanto con sus lanchas como en otros veranos. Sobre todo después de que el Consejo de Ministros decidiera el pasado junio excluir a la náutica recreativa de los beneficiarios del descuento de 20 céntimos por litro de carburante.

Entre ellos se encuentra Jaime Foz, propietario de una pequeña embarcación a motor atracada en un pantalán de la ciudad y con la que le gusta salir a pasear durante las vacaciones de verano y también fondear en la ría y lanzarse a bucear y pescar. “No puedo salir tanto como antes. Con el actual precio de la gasolina, para una familia con unos ingresos igual a los de antes, como la mía, es imposible mantener el mismo ritmo. Antes podía pasarme una tarde por ahí por unos 20 o 25 euros. Ahora no bajo de los 35. Es inasumible y hay que bajar el ritmo”, lamenta este vigués, al que también le gusta salir con su lancha por la ría de Aldán pero que ahora se ha visto obligado a reducir también no solo la frecuencia de sus salidas, sino también la distancia de los recorridos.

Álvaro Calviño, por su parte, es un apasionado de la pesca con caña desde la lancha. Salir con su pequeña embarcación de cinco metros, fondear y tirar la línea. “Es lo que me ayuda a desconectar del trabajo. Y ahora, en vez de hacerlo todos los fines de semana, como mucho lo puedo hacer dos o tres veces al mes. De algún lado hay que recortar gastos”, lamenta este vecino de Bouzas.

Los usuarios de embarcaciones de recreo se quedaron excluidos de la bonificación de 20 céntimos por litro en el combustible del Gobierno el pasado mes de junio, algo que consideran completamente “injusto”. Y es esa escalada incontrolada de precios la que ha provocado la situación actual: que haya muchos días en que los pantalanes estén prácticamente llenos, con casi todas las embarcaciones atracadas, cuando en agosto lo más habitual es que la mayoría estuviesen fuera, ya sea paseando o pescando.

La situación la certifican también las propias empresas de alquiler de embarcaciones. El responsable de Navegante Vigo, Javier Romero, asegura que en los meses de mayo y junio parecía que la temporada empezaba fuerte, pero en julio y agosto las salidas ya cayeron en picado. “El turismo que viene no está gastando en este sector, y las subidas en los combustibles las estamos asumiendo nosotros, porque no estamos encareciendo los precios a los clientes. Lo poco que estamos alquilando ahora son las embarcaciones más baratas que tenemos”, asegura Romero. Por lo general, el resto de empresas del sector en la ciudad están apostando por la misma estrategia: no subirle los precios al cliente pese al evidente aumento de costes derivado de la situación actual.

Los que mejor están llevando los precios disparados del combustible son los que salen a pasear por la ría en velero, ya que o bien no necesitan gasolina, o el consumo es muy reducido.