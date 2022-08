¡Atentos vigueses, romeros de respeto, llega San Roque!

OH, San Roque, Roque, Roque/ El del Perro con el Pan/ OH, San Roque, Roque, Roque/ Viva el santo, Viva el can.”, cantaba Rocío Durcal. ¡Atentos vigueses de respeto, aprestad vuestras botas y pañuelos, devotos romeros, afinad vuestros instrumentos, músicos feriales! ¡San Roque os reclama en la finca viguesa de su nombre! La romería urbana más antigua de Galicia, una de las más entrañadas en la tradición olívica, vuelve este año y por vez primera desde que está documentada en 1883 aunque es muy anterior, estrena pregonero: yo mismo, con perdón. Ana Caride, la presidenta de esa directiva que por vez primera incluye a cuatro mujeres (Tere Pérez, Carmen Pena y Gloria Rivas), hijas o nietas de romeros sanroqueños, ha dispuesto ya el programa de actos. La misa y procesión, a las 10 del lunes sin que falten misas el martes y miércoles, pregón a las 20 del primer día y, por medio, actuaciones de grupos de folk y música tradicional como el Ateneo Musical de Bembrive, Virutas de Ébano, Pandereteiras de Coruxo, Agrupación Musical de Valladares, Gaiteiros Erderos dos Morenos, Algarabía… y grupos como San Rockers, The Hendersons, Los EP de Alberto Cunha, las gaitas mágicas de Mitic, Batea… y cómo no la sesión vermú del 17, día del socio, donde volverá a compartirse una empanada gigante. ¡Viva San Roque!

Cabaleiro, varón de Rande El redondelano Jaime Cabaleiro, aunque sea de la facción de los de Rande, gusta también de la romería de San Roque. Hace unos días me fui con Emilio Boullosa y Pepe “Pescanova” a tomar unas sardinas al Marisco de Teis y allí vimos a este varón de 87 años, una institucion en Rande ya antecedida por su padre, José Cabaleiro, alcalde pedáneo que fue del lugar. Conversador, cantor tabernario en tiempo libre por bares randeños como en el de Mariano, el Tesoro de Rande, el de Pilar y otros, encargado que fue de las mejilloneras de la zona, taxista, cofundador de la asociación de vecinos de Rande... por su bajo pasaron a dar charlas en tiempos pretéritos y predemocráicos gente como Víctor Moro, Alonso Montero, Carlos Barros... o a actuar grupos como Artello. Tras brindar con un vino de la casa, recordaba Boullosa anécdotas como cuando fueron invitados por Autopistas a subir al pilar más alto del puente de Rande aún en obras, a 158 metros, y en el ascensor, mientras un operario orinaba tan tranquilo al vacío Jaime se puso a cuatro patas aterrado por las alturas, de lo que creo que hay foto. O cuando comió con Carrillo en una de sus primeras visitas a Vigo y luego Boullosa le llevó en su Land Rover al aeropuerto. Claro, entonces Boullosa era rojeras. Entonces.