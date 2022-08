Caballero: “Non nos cansaremos de dicir que poderiamos ser a capital de Galicia”

Vigo celebró ayer su particular Día de Galicia, dieciocho jornadas más tarde de lo habitual (debería haber sido el pasado 25 de julio) y teniendo muy presente el rol que juega la ciudad en el desarrollo de la comunidad y el país. En los jardines del Pazo de Castrelos, el alcalde Abel Caballero ensalzó la evolución y el progreso de la urbe pese a las dificultades que se ha encontrado por el camino –a sus ojos algunas intencionadas– y destacó como grandes aliados en ese trayecto al Gobierno de España, la Diputación de Pontevedra y Zona Franca.

“Estas alianzas fannos fortes, estas alianzas fannos ver o futuro con máis optimismo porque demandas que fixeramos hai décadas e décadas estanse converter agora en realidade”, remarcó el regidor olívico. Tras recordar que este año el evento se pospuso por la ola de calor y el pasado (que fue el 3 de agosto) por las precipitaciones, hizo un repaso de los avances económicos de la localidad; centrándose en los proyectos que han recibido fondos europeos (como el HALO, las rampas de Gran Vía o la Vía Verde); el compromiso de Moncloa con el tren de alta velocidad directo a Madrid por Cerdedo, el que conectará Vigo-Oporto-Lisboa-Setúbal o la autovía en túnel Vigo-Madrid; y los PERTE del naval o para los semiconductores que “se volven a esperanza” para toda la ciudad.

El alcalde –que tocó distintos temas como el turismo y la industria, ambos como principales motores de la ciudad– lamentó los inconvenientes que se ha encontrado durante estos años en el Concello

El alcalde –que tocó distintos temas como el turismo y la industria, ambos como principales motores de la ciudad– lamentó los inconvenientes que se ha encontrado durante estos años en el Concello. Por un lado, tanto la pandemia del coronavirus como la invasión rusa y “as consecuencias do corte de gas pola guerra de Putin”. Por el otro, en alusión al Partido Popular y la Xunta, múltiples trabas que fue enumerando: como que la urbe quisiese ser área metropolitana “pero algúns con recursos legais espúreos” se lo arrebataran. “Houbo quen en este territorio encargouse de poñer dificultades e de pregoar que as cousas non ían”, dijo. “Non nos cansaremos de dicir que poderiamos ser a capital de Galicia”, concluyó.

Caballero también tuvo tiempo para hablar del papel social que ha desempeñado el Ayuntamiento, citando como ejemplos las becas que se conceden a los escolares para estudiar en el extranjero – “cando chegamos ao Goberno de Vigo estudaban inglés en Inglaterra os fillos dos donos das fábricas”– o las becas comedor y para libros que siguen ofreciendo. Igualmente, hizo hincapié en la promoción cultural y deportiva, dejando claro su gran apuesta por los conciertos de Castrelos, O Marisquiño o la significativa transformación de Balaídos.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que este año fue la pregonera del Día de Galicia en Vigo, dedicó su discurso al ilustre escritor Domingo Villar

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que este año fue la pregonera del Día de Galicia en Vigo, dedicó su discurso al ilustre escritor Domingo Villar –una de las personas “que mejor han descrito esta tierra y que la ha llevado a todos los rincones del mundo a través de sus obras”– y evidenció su compromiso con la ciudad a la hora de seguir apoyándola. “Es un momento de mucha incertidumbre en ambas costas de nuestro Atlántico, particularmente complejo a nivel internacional por culpa de la guerra, las fuertes tensiones geopolíticas, el alza de los precios de la energía y otras materias primas”, abundó, para acto seguido resaltar que “en estos tiempos turbulentos, una vez más, Vigo será un motor potente de crecimiento y de empleo calidad”. “Podéis contar para ello con el Gobierno de España”, sentenció.

Previamente, en declaraciones ante las cámaras a su llegada al Pazo de Castrelos, la también ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital se pronunció sobre la situación de Stellantis en la ciudad, indicando que están trabajando “de forma constructiva” con la empresa para aprovechar los fondos europeos a fin de impulsar la modernización de la automoción. “Espero que hallemos la forma de que la planta se incorpore dentro de la participación en el PERTE, que ya ha sido planteada por la empresa, y por tanto se movilicen importantes inversiones”, dijo. La socialista fue criticada ayer por el BNG, que abandonó el acto del Día de Galicia porque intervino en español.