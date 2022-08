Del Sónar al Marisquiño, con sello vigués

La curiosidad por el universo traducida a la búsqueda de nuevos sonidos y el concepto japonés para designar lo que no conocemos se han fusionado en Yugen Kala: en el significado del grupo pero también en su filosofía melódica. Nico y Héctor Iglesias, los jovencísimos gemelos dj vigueses que tocaron este año en el Sónar en Barcelona se reencuentran con su público en el escenario del Marisquiño este sábado demostrando que la música gallega está en auge.

“Será un gusto ver a todos los colegas bailando y pasándolo bien. Nosotros ya habíamos ido al Marisquiño con el proyecto anterior pero ahora con Yugen Kala tenemos muchas ganas de ver cómo funciona”, explican ambos por el hilo del teléfono poco antes de la sesión de fotos con el fotógrafo de FARO para esta entrevista. Se les podrá ver y escuchar este sábado dentro de la gran programación del festival.

Ante la cuestión de si el set list de la sesión marisquiña irá por los derroteros de la ofertada en el Sónar, ambos dejan claro que “normalmente no sabemos qué va a pasar en el set”, aunque por supuesto tirará hacia la electrónica experimental con “un montón de sonidos que confluyen”. Para quien quiera más detalles, añaden que “será un poco diferente de la del Sónar” porque les gusta “jugar con el público y ver cómo funciona, cómo reacciona al pinchar para, según sus sensaciones, crear una experiencia”.

Sobre la posible relación psicológica entre dj y público, reflexionan que “a veces, cuando pinchamos, se genera una energía. Es algo difícil de explicar. Tiene que ver con lo corporal pero va más allá. Pinchamos los temas que nos molan pero intentamos que sea algo recíproco, que los cuerpos del público lo reciban y venga de vuelta en forma de movimiento”.

Pero, ¿y si pese a querer crear un ambiente no se consigue? ¿cómo lo supera el dj en directo? reciben como réplica. “Al final, haces lo que te mola. Muchas veces –señalan reforzando su voz–, echamos de menos en los dj ahora que no hay una visión, que non ponen por delante la personalidad. De eso va el ser dj, generar nuevas tendencias y no acomodarte tanto en lo que quiere el público. Tenemos que fijarnos en él, sí, pero también es necesario anteponer tu personalidad; tener claro lo que te gusta”.

Cuando se les pregunta por su música futurista, tal y como algunos críticos la califican, lo que puede llevar a pensar que tienen prohibido pinchar temas comerciales como pecado de dj, reflexionan con voz respetuosa y suave: “Creemos que es todo lo contrario”. “El contexto hace mucho para pinchar un tema. Nos pasa con algún tema de Rosalía últimamente. Parece que no puede pegar mucho con nuestro estilo y sobre todo atendiendo a los términos como nos definen de sesión futurista o vanguardista. Hay que trascender las etiquetas. Un tema da igual si es comercial o underground”, defienden. Confiesan también que no hay ningún tema que se nieguen a pinchar. “Pensar así es una traba, como un límite que te pones a ti mismo”, añaden dos jóvenes que comenzaron a estudiar Bellas Artes en la universidad pero que han decidido aparcarlo porque no era para ellos.

Por su puesto, es pregunta obligada interesarnos por su experiencia en el festival de músicas avanzadas, Sónar. “Habíamos ido como espectadores y estar allí pinchando fue un sueño. Ahora tenemos bastantes cosas nuevas para el futuro; estamos trabajando en nuevo material: nuevas canciones y mixes. Al final de este año estaremos girando por ahí por España” e incluso con la mente en volver a pinchar en Berlín y Reino Unido. “Estaremos girando por Europa en general”, confirman.

Para quien nunca ha pinchado, ver a dos dj al mismo tiempo interactuar supone una complejidad elevada al infinito. Pero, ¿cómo lo ven Yugen Kala? “A veces, es una dificultad añadida, y otras, lo mejor del mundo. Por lo general, funciona bien, nos complementamos porque tenemos una mente similar y es muy fácil trabajar con tu hermano. Es gracioso ver lo recíproco de nuestras sesiones”, señalan.

También programan eventos con su proyecto Flux en la Mondo Sonoro, sala viguesa, que anunciarán entre septiembre y octubre. “Son eventos mensuales a los que nos gusta traer gente muy diversa. A veces se echaba de menos en Vigo tener este tipo de propuestas. Creemos que es algo novedoso y qu está funcionando guay. Antes para tener estos conciertos que programamos teníamos que ir a Oporto,Barcelona, Madrid..., además de contar con artistas locales”, apuntan.