La Xunta censuró este viernes la actitud del alcalde Abel Caballero en el marco del conflicto de los embalses, que principalmente atañe a Zamáns (actualmente al 59% de su ocupación). Tildando su comportamiento de “lamentable” y criticando al regidor local por “despreciar” las medidas dirigidas a ahorrar agua, destacó que el abastecimiento es competencia municipal y recordó que la ciudad sigue sin un plan de emergencia frente a la sequía a pesar de estar obligada al albergar a más de 20.000 habitantes.

“É lamentable que no actual escenario de seca prolongada o alcalde de Vigo desprece os chamamentos e medidas encamiñadas á redución do consumo de auga, pese a que os propios técnicos municipais as apoiaron na xuntanza con Augas de Galicia”, matiza la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade sobre la reunión mantenida este miércoles entre representantes de ambas administraciones.

El departamento dirigido por Ethel Vázquez defiende que el Ejecutivo de Alfonso Rueda está ejerciendo sus competencias “con responsabilidade” y colaborando “lealmente” para identificar los riesgos derivados ante la actual situación de seca. Asimismo, indica que las declaraciones de Caballero son “unha cortina de fume para ocultar que, tras o episodio de 2017, o Concello non fixo nada para protexer a Vigo fronte os problemas da auga”.

En aquel momento, recuerda, la causa principal de la crisis era el mal estado de la potabilizadora del Casal (aún sin acabar y que solo puede tratar el 60% del agua de Eiras): “O Concello perdeu moitos anos en resolver este problema do que xa viña advertindo a Xunta”.