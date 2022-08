El ahorro energético lleva el “apagón” a Vigo entre interrogantes y malestar

“Yo sé lo que puedo gastar. No me tiene que venir nadie, ningún político, a decir lo que tengo que gastar. Creo que apagar los escaparates no entra donde yo tenga que recortar, porque al fin y al cabo es una minucia. ¿Qué puedo ahorrar? ¿Cincuenta céntimos cada mes?”. A ojos de Ricardo Sanjuan, gerente de D3 Inmobiliaria, las medidas de ahorro energético –impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez– tendrán consecuencias sobre los negocios locales. En su caso, hace tiempo llevaron a cabo “una inversión importante” con el propósito de mejorar la iluminación de sus expositores y así abaratar los costes. Pero poco duraron sus paneles led de bajo consumo, que ahora también deberán ennegrecerse antes. “Por la calle transita gente de noche y es cuando esos anuncios consiguen llamar su atención”, dice, evidenciando su total malestar por las nuevas limitaciones.

