La expansión de O Marisquiño hacia el resto de la ciudad estará acompañada del estreno de mejoras en términos de movilidad y seguridad para los peatones y usuarios de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). El Concello ha anunciado que esta semana se estrenarán los nuevos semáforos de la confluencia de la Avenida de Castelao con Tomás Paredes.

En esta intersección se optará por colocar un carril de uso exclusivo para este tipo de vehículos y bicicletas que se dirijan hacia la Avenida de Europa. De esta forma, aquellos espectadores que decidan acudir a ver las pruebas de skate en Samil en estos medios tendrán una mayor seguridad en la incorporación a la rotonda ya que la apertura del semáforo se producirá antes que el de los vehículos.

El segundo aparato a instalar en la zona se ubicará a la altura del número 67 como ya adelantó FARO hace unas semanas. En este tramo de la principal arteria de Coia hay casi 200 metros sin ningún paso de peatones después de retirar los pasos superiores metálicos, lo que provocaba que numerosas personas cruzaran de forma irregular.

De esta forma, se facilitará el tránsito hacia el centro de salud del barrio y se reducirá la velocidad de los vehículos que atraviesan por la avenida.

Además, el Concello ya ha estrenado dos nuevos semáforos en el entorno de Vialia. De esta forma, se facilitará el tránsito peatonal hacia esta calle al coordinarse los pasos de peatones en Alfonso XIII y Lepanto, volviéndose esta última más “porosa”. Según Caballero, se trata de una zona con una “alta capacidade de tránsito” tanto de vehículos como de peatones.

Al mismo tiempo, se han estrenado de forma definitiva las escaleras que comunican ambas calles y evitan el rodeo por Praza da Estación o el angosto callejón de Irmandiños. Están ubicadas a la altura del antiguo scalextric, junto a la entrada del nuevo túnel de acceso a la AP-9 que se inaugurará a finales de noviembre.

Refuerzo especial de tren

Por su parte, Renfe reforzará durante el viernes 12 y el sábado 13 de agosto, sus servicios entre A Coruña y Vigo con motivo de la celebración de O Marisquiño. Para ello se sumarán más de 1.100 plazas extra a las existentes para los viajeros que se desplacen a la festividad en la ciudad olívica en los trenes de Media Distancia que recorren el Eje Atlántico.

En un comunicado, el Ministerio de Transportes ha confirmado que los viajeros podrán disfrutar de un 10% de descuento sobre el mejor precio en el momento de compra. Para solicitar la rebaja en el precio, los pasajeros deberán solicitar al correo electrónico info@omarisquiño.com el código descuento.

Esta no es la primera ocasión que Renfe facilita transporte para acudir a eventos de este tipo. Durante este verano la empresa ferroviaria amplió sus servicios para O Son do Camiño, el Atlantic Fest o el Festival Internacional do mundo celta de Ortigueira.

Por último y ante una previsión de una demanda muy elevada, Renfe aconseja anticipar la compra por los canales de venta habituales –renfe.com, taquillas, máquinas autoventa, la app RenfeTicket o el teléfono 912 320 320– para evitar aglomeraciones y garantizar la plaza a los viajeros.