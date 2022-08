Texas vuelve a cautivar a Vigo

El riff inicial del sencillo con el que saltaron a la fama mundial hace 33 años fue más que suficiente para demostrar que Texas, uno de los grandes atractivos de los conciertos del Xacobeo este año en la ciudad, sigue levantando pasiones. El inicio de I Don’t Want a Lover la banda británica conseguió enganchar desde el primer minuto al público que hizo vibrar –a veces literalmente– la terraza del Auditorio Mar de Vigo en el atardecer de este martes. Horas después de entregarse a la gastronomía local por las calles del Casco Vello, la formación de Glasgow regresaba a la ciudad tres décadas después de su primera y única visita, saldando una deuda y demostrando que aquella velada en Castrelos no sería Once in a lifetime.

Al frente, una incombustible Sharleen Spiteri que volvió a demostrar por qué siguen llenando todos los recintos a los que acuden. Armada con su desparpajo, su chorro de voz y su acento escocés –tuvo tiempo para mostrar su conocimiento de español mostrando su ilusión por tocar en esa terraza y brindando con una cerveza “por Vigo”– con sus constantes interacciones con el público. El éxtasis se alcanzaría con su icónico Say what you want justo antes de los bises. Si el 10 de julio de 1992 la crónica de Fernando Franco para FARO aseguraba que “poca más gente podía caber en el anfiteatro y puesto en pie durante la hora y media de espectáculo”, no hubiera chocado ver la escena repetida en Castrelos este verano ante la entrega de la banda y el público presente que agotó las entradas en tiempo récord. Entre ellos, decenas de parejas y padres con sus hijos a hombros embriagados por una sensación de segunda juventud en el ambiente. Afortunadamente, la niebla presente a lo largo de todo el día en la ría se levantó ligeramente a última hora de la tarde para abrir sus puertas al Summer Son y otros temas más recientes de la banda que ha vendido más de 40 millones de copias a lo largo de su carrera. A su lado y al igual que en 1992, los bajos de Johnny McElhone y teclados de Eddie Campbell, que sumados a la guitarra de Tony McGovern hicieron las delicias de los presentes con algunas de las melodías más famosas de aquella década y que a día de hoy siguen sonando en las radios. Como cierre y al igual que en su concierto del lunes en la plaza de María Pita con motivo de las fiestas de A Coruña, la escocesa versionó el Suspicious minds popularizado por Elvis Presley. Su puesta en escena y emoción nada tuvo que envidiar a la del rey del rock en el reciente filme protagonizado por Austin Butler. La fiesta se prolongó, ya bajo la luz de las estrellas, con la Abraham Boba DJ Set en la que se muestran los mejores temas pinchados por la voz de León Benavente. Próximas citas en la terraza El Ciclo Xacobeo Vigo continuará el 26 de agosto con Cimafunk, la revolución de la nueva música cubana que está arrasando en su gira europea por grandes festivales. El gran broche final llegará el 18 de septiembre con las espectaculares percusiones de Mayumaná, quienes regresan a Galicia presentando su nueva gira ‘Currents’.