La alta demanda de viviendas llega a duplicar el valor de las que se subastan en el centro

Las subastas judiciales se han contagiado del bum inmobiliario. El interés por las pujas de viviendas se ha disparado en Vigo y buena prueba de ello es que la inmensa mayoría de las que se activaron este año se cerraron con ofertas. Y no solo eso, porque las propiedades más tentadoras, por su céntrica ubicación y sus atractivos precios, están protagonizando procesos tan reñidos que se acaban adjudicando hasta por el doble del valor que se les dio para la subasta. Un claro ejemplo de esto fue lo que ocurrió con ocho pisos de la calle García Barbón situados en las torres Ifer, que salieron con un precio muy bueno teniendo en cuenta su envidiable localización y la tendencia alzista actual del mercado, y que se acabaron adjudicando por cifras que superaban con creces la tasación fijada. Algo que también sucedió con más pisos del centro de la ciudad de zonas como Gran Vía, calle Cuba o Cánovas del Castillo. Y no solo hay interés por las viviendas. Otras pujas en las que no faltan postores son las de plazas de garaje, que raramente quedan desiertas, y las de vehículos. Las que están fracasando actualmente son las de los locales comerciales.

Relacionadas Dueños de viviendas en Vigo recurren a subastas para escoger inquilinos