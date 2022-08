Diversum, la cafetería donde la diversidad siempre suma

En el 35 de la calle Venezuela abrió hace poco el primer negocio de Vigo gestionado íntegramente por personas con discapacidad. Lo hizo el pasado 18 de julio, bajo el nombre de Diversum Concept Café, para enseñarle a la ciudad varias lecciones. La primera, que el acceso de numerosos jóvenes al mercado laboral se complica en mayor medida cuanto más diferentes son. La segunda, que existen aún muchas barreras en este sentido. Mucho miedo a lo desconocido. Y la tercera, quizá la más importante, que ellos están dispuestos a romperlas, apostando por una diversidad que camina hacia la integración. Sumando para restar cualquier clase de prejuicio.

María José Giganto y Rita Blanco, que tienen dos hijos con síndrome de Down (Andrea y Alejandro respectivamente) son las promotoras de esta iniciativa empresarial que deposita su confianza en un equipo de ocho trabajadores. Junto a sus pequeños, veinteañeros ambos, de él forman parte también Carlos, Jael, Altagracia, Samuel, Martín y Merche. Con roles adaptados a sus mejores cualidades –que van desde la atención al cliente o el cuidado de la barra hasta la elaboración de distintas recetas en su cocina– , regentan en exclusiva el local: adecuados a las necesidades de todos los públicos (incluidos los animales).

Y es que el establecimiento, completamente pet friendly, cuenta con baños adaptados para personas con movilidad reducida, carritos en lugar de bandejas para facilitar el servicio, o cartas –todavía por llegar– que incluirán braille y pictogramas. Asimismo, cabe destacar que las mesas están identificadas y disponen de un sistema digital por medio del cual se organizan las comandas de la manera más eficiente. Los empleados, que trabajan en dos turnos, lo hacen en grupos de cuatro. Es inevitable ver la emoción que despierta en ellos su nuevo puesto. Y esa ilusión que muestran porque todo salga bien se nota en aquello que preparan.

“Mucha gente nos pregunta por qué escogimos una cafetería y es un poco por la visibilidad que da a lo que es la gente en general el comprobar los productos que se hacen aquí y el servicio que damos”, comenta María José, admitiendo ser conscientes de las capacidades de cada uno, pero recordando que hay capacidades que todos pueden desarrollar y que este proyecto pretende lograr una vida autónoma para las personas con discapacidad.

“En Vigo no hay nada parecido”, añade al respecto. Si bien entiende que el mercado laboral está complicado para todo el mundo, también afirma que los empresarios no suelen apostar con las personas con discapacidad. “En España siempre se habla mucho de la inclusión y todo esto pero queda un poco más de palabra que de realidad”, dice, llevando el tema del ámbito económico a la esfera política: “A mí por ejemplo que haya un diputado en el Congreso que no pueda estar en su escaño porque no es accesible me parece cuanto menos lamentable”. Lo dice por Pablo Echenique y el lugar que ocupa en el interior de la Cámara Baja española.

Según el Informe del Mercado de Trabajo de las Personas con Discapacidad 2022, una característica muy significativa de este colectivo con respecto a su situación laboral es que la mayoría son inactivos (65,66 %), aspecto “que aumenta notablemente con la edad y con el grado de discapacidad reconocido”. Por sexo, cabe destacar que las mujeres alcanzan mayores tasas tanto de empleo y actividad como de paro, aunque son más reducidas que en el caso de las personas sin discapacidad. Otras características destacables de esta población son que la discapacidad más representativa es la física, que el nivel de estudios alcanzado con mayor frecuencia es el de la ESO y que el grado de discapacidad mayormente reconocido se concentra entre el 33 % y el 44 %.

A ojos de Jael, que en su caso se encarga de la atención de los clientes, Diversum Concept Café es una iniciativa “muy inclusiva para las personas que tal vez podríamos estar en riesgo de exclusión social. Es muy raro encontrar un sitio que haga lo que están haciendo aquí y yo lo aprecio mucho la verdad”, remarca, indicando que las personas que suelen acudir al local les felicitan por el café y la comida: “Nos dicen que es un lugar muy tranquilo y agradable”.

Para Altagracia, que trabaja entre los fogones del establecimiento, es un proyecto bonito porque le da mucha facilidad a las personas con discapacidad en el mundo laboral. “Aunque debería haber más, hay menos por desgracia”, evidencia, señalando que todavía falta mucho por hacer. “Creo que esa es una idea muy buena, un principio, y ya vendrán más pasos agigantados hacia delante, pero queda mucho camino por recorrer aún”, sentencia con una gran sonrisa.