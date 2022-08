La Xunta abre la puerta a nuevos usos en 11 antiguas construcciones próximas a la costa

Once edificaciones viguesas cercanas a la costa podrían tener una nueva vida en un futuro no muy lejano. La Xunta de Galicia –en concreto la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda– incluye cuatro inmuebles localizados en Cíes, otros tantos en Teis, dos en Oia y uno en Alcabre en un listado denominado “Catálogo de Bienes en Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre” (DPMT) que tiene como propósito que se puedan autorizar actuaciones de rehabilitación e implantar usos dotacionales, hosteleros y hoteleros en esas construcciones. En síntesis, el Gobierno autonómico busca poner en valor la arquitectura tradicional del litoral gallego, así como impulsar su prestación de servicios en favor de la población.

En el listado –al que ha tenido acceso este periódico– aparecen el faro principal de Cíes, así como el faro de Príncipe, restos de una vivienda con un vivero de langostas y la antigua fábrica de salazón de Muxieiro (las tres también en el archipiélago olívico). Asimismo, están presentes en el inventario la fábrica de conservas Virci, la carpintería de Ribeira, el Club de Remo y el faro de Punta da Guía (todas en Teis); la casa Mújica y la fábrica de conservas Cerqueira (ambas en Oia); y el museo del Mar (sito en Alcabre).

Según destacan fuentes del departamento dirigido por Ángeles Vázquez, las construcciones recogidas en las fichas del Catálogo no son objeto de elección, sino que se trata de los inmuebles que hay “na franxa de servidume de protección do dominio público marítimo terrestre do litoral de Galicia, fóra do chan urbano e os núcleos rurais”. De las edificaciones citadas, cuatro son privadas y siete públicas.

En este sentido, el Ejecutivo de Alfonso Rueda viene impulsando dos modificaciones de la Ley estatal de Costas para devolver “o valor patrimonial” a más de dos mil kilómetros de litoral autonómico. De igual modo, buscan dotar a esas edificaciones de una mayor seguridad jurídica.

“O Catálogo é un documento do estudo pormenorizado efectuado no Plan de Ordenación do Litoral (POL) aprobado en 2011 e, en definitiva, o que pretende é aplicar medidas que redunden na protección, ordenación e mellora do noso litoral”, aclaran fuentes del Gobierno autonómico sobre este inventario en el que se identifican un total de 361 inmuebles con diversos valores (ambiental, patrimonial o arquitectónico) clasificados en cinco categorías según el tipo de construcción.

Estas, aunque algunas no estén en la ciudad, se dividen en molinos; inmuebles de usos residenciales en todas sus formas; infraestructuras de usos singulares (faros, castillos, casas rectorales, escuelas, monasterios...); inmuebles de uso industrial (conserveras, cetáreas, salazones, casas de pescadores); y edificios de ocio y hostelería.

El Gobierno gallego busca así impulsar el valor del litoral y que ofrezca más servicios

En el caso de las construcciones de Vigo, añaden desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, son “edificacións tradicionais nos termos da Lei 2/2016 do Solo de Galicia”, y casi todas son anteriores a 1975, es decir, de antigüedad en general superior a los 50 años.

En otras palabras, son inmuebles que en el pasado no podían tener otra localización al prestar servicios necesarios o convenientes para el uso del DPMT, y que hogaño se integran en el Catálogo, cuyo objetivo es “ilustrar o alcance da proposta da Xunta de que nesas construcións poidan autorizarse intervencións de rehabilitación e implantación de usos dotacionais, hostaleiros e hostaleiros, sen incrementar en absoluto os volumes existentes, para poñer en valor a arquitectura tradicional costeira e prestar servizos á cidadanía, sen prexudicar de ningunha maneira o dominio público marítimo terrestre”.

Edificaciones de elevado valor

Faro principal de las Islas Cíes Con uso residencial, fue creado en 1853 y actualmente goza de valor ambiental y patrimonial.

Faro de Teis Propiedad pública y con valor patrimonial y ambiental. Se levantó en 1844 y fue reformado en 1950.

Casa Mújica De tipo privado, se creó en 1973 y su uso dominante es el residencial. Valor patrimonial y arquitectónico.

Carpintería de Ribeira Es de propiedad privada y se creó en 1962. Posee valor ambiental, patrimonial y arquitectónico.

Conservera en Cerqueira Fue construida en 1950 y es de titularidad privada. Goza de valor ambiental, patrimonial y cultural.

Club de Remo De uso deportivo, es de carácter privado y posee valor ambiental y patrimonial. Data del 1995.

Faro del Príncipe Creado en 1918, es de titularidad pública. De planta redonda, goza de valor ambiental y patrimonial.

Vivero de langostas Se incluye junto a los restos de una vivienda, es de carácter público y fue construido en el año 1850.

Fábrica de Muxieiro Público y de 1860, su uso actual es el hostelero: en los años 50 del siglo XX se instaló un restaurante.

Museo del Mar Goza de valor arquitectónico, patrimonial y ambiental. Se creó en 2002 y es de titularidad pública.