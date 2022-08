No será la plaza de Tiananmén china, la plaza Roja de Moscú, ni la de La Bastilla francesa o la de San Pedro romana, pero la que en Vigo se intenta estrenar para el Cristo, la de la Puerta del Sol, será una señora plaza que por fin tendrá la ciudad. Solo la gran boca que se abre a la altura del hotel Moderno para fagocitar el tráfico urbano, el gálibo vertical o altura mínima del túnel que permite la entrada de vehículos con altura máxima, constituye una forma de contaminación visual urbana, un exabrupto escénico que impide la visión de la plaza desde Policarpo Sanz o de Policarpo Sanz desde la plaza. Sin embargo, habrá que verlo como un pago, un canon, una condición inexcusable para llevar adelante esta enorme obra sin otra solución técnica posible. Yo sé que el alcalde Caballero tuvo el sueño de adelantar la entrada hacia Policarpo Sanz para que el descenso al subsuelo fuera más progresivo y pudiera evitarse el mamotreto. Pero ¡ay! Imposible conciliar esta idea con los intereses del parking que se abre en sus entrañas. Y, no obstante, sabemos que están previstos elementos decorativos que atenuarán el impacto visual del armatoste. No hay mal que por bien...

Un Cristo aún de los sin fe ¿Y el Cristo? Viva el Cristo que es de todos, incluso de aquellos a los que la fe no nos mueve y entendemos, como le pasará al alcalde, que es un fenómeno social inexcusable y sin parangón de encuentro entre vigueses, un ritual de olívico reencuentro. Y este año será un encuentro diferente, acrecido por novedades como que es la primera vez que sale de una basílica, entregadas el viernes las medallas nada menos que a 40 nuevos cofrades en estos tiempos de carestía de los mismos, dado el pregón en Castrelos el sábado. ¿Y e l domingo? La soprano viguesa Begoña Salgueiro cantando al Cristo cuando llegue la procesión del Berbés, la alfombra floral que lo recibirá en la Puerta del Sol, las cien voces de dos corales allí mismo, Manquiña portando el estandarte... ¡Buf, qué Cristo! Begoña, nuestra soprano, cantó el otro día en el Festival Música no Ar en Nigrán y en octubre lo hará en el teatro Cervantes de Málaga. Ya quedaron atrás sus años de formación en Italia, su participación en espectáculos con grandes como Plácido Domingo... Y a calentar motores Y nosotros, mientras, calentando motores, a Dios rogando y con el mazo dando, visitando la muestra fotográfica de Teixeira en la Casa das Artes, un alegato anticapitalista, tomando un vino después para contrarrestar el ánimo, visitando la feria del libro en la Alameda, comiendo con amigos en La Comidilla...