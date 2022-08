Con el sol cayendo en el horizonte y las focos iluminando el escenario, el telón se levantará esta noche para recibir al histórico miembro de una de las bandas más míticas de la escena musical mundial. Sting aterriza en Vigo para satisfacer los deseos de un público que lleva dos años esperando para poder verle -el cantante tenía previsto actuar en Vigo en el 2020, pero tuvo que suspender la actuación por la pandemia- y cantar a coro sus más famosas canciones. Pero, ¿Qué sorpresas les esperan a los vigueses que se dejen caer esta noche por Castrelos?

El primer "puntazo" de la noche viene de la mano del "artista invitado" que actuará antes de Sting. Y es que se trata, nada más y nada menos que de su hijo, Joe Sumner, que actuará como telonero dando comienzo al show a las 22:00 horas de la noche, en una actuación que se prevé que dure más o menos 20 minutos.

Sting, que ya se ha dejado ver estos días por Vigo, actúa en Galicia en el marco de su última gira "My songs". Toda una declaración de intenciones que confirman que el cantante hará un repaso por la música que ha marcado su carrera, y esto va automáticamente de la mano con su etapa en 'The Police'.

Por eso, no es de extrañar que entre los temas elegidos para la gira se incluyan muchas de las canciones míticas de la banda: "Roxanne", "Message in a Bottle", "So Lonely", "Every Little Thing She Does Is Magic", "King of Pain", "Every Breath You Take" o “Walking on the moon” serían algunas de las seleccionadas.

Un concierto que, por lo tanto, se prevé que sea un 50-50 entre su "antiguo yo" y su etapa en solitario. "Englishman in New York", "If It's Love" , "Rushing Water", "If I Ever Lose My Faith in You", "Fields of Gold", "Brand New Day", "Shape of My Heart", "Heavy Cloud No Rain" y "Desert Rose" podrían completar la actuación, ya que son las canciones que el artista interpretó hace un par de días en su concierto en Murcia.

Otro de los momentos más especiales podrían vivirse en el cierre del concierto, cuando está previsto que Sting termine cantando "Fragile", la canción que dedica a Ucrania.

En cualquier caso, se espera que este sea uno de los conciertos más multitudinarios de Castrelos, con un público entregado que agotó las entradas rápidamente. La apertura de puertas está prevista para las 20:30 horas, como en todos los conciertos, y la actuación se alargará hasta las 23:30 horas.