No tenemos las noches blancas de San Petersburgo, fenómeno atmosférico, pero sí la noche blanca de Vigo, fenómeno cultural que hoy tendrá lugar por el que hallarás abierta, hasta las 2 de la madrugada, toda la red de museos municipales. Lo juro por Abel Fermín Losada, concejal de la cosa. ¿Qué te parece cambiar el rollito e iniciar el fin de semana con un artístico garbeo, degustando colecciones y exposiciones a horas tan atractivas? No tienes disculpa, te ponen a huevo dejando el sofá, la posibilidad de que inspecciones el yacimiento artístico de Vigo. Puedes dar un paseo por Castrelos en esta hermosa noche y entrar a su museo, conocer su colección arqueológica o la de pintura europea o recorrer con guía el mismo pazo, con concierto a las 21 horas. Pero si no quieres salir del centro, ahí tienes la pinacoteca Fernández del Riego, con la mejor pintura gallega; o en la Casa das Artes ver la fantástica muestra fotográfica de Juan Teixeira, producto de sus viajes por el mundo, o las colecciones Laxeiro y Luis Torras; ¿o qué te parece el museo MARCO en Príncipe con varias exposiciones? O entrar en el antiguo Ayuntamento, su casa Galega da Cultura... Y así unas tras otra, sin que falten actuaciones. Busca el programa en internet pero no te pierdas tal experiencia.

Caíno, de corazón en Baiona Levanto la vista mientras escribo y veo en la pared un cuadro de Caíno. Ya que hoy hablamos de arte, cuento que a este pintor de baionesa cuna lo tenéis estos días en la sala de la Capitanía Marítima de Baiona con su muestra Escolma, una selección de esa obra suya iniciada en los años 70, esa década en que vivió en Londres antes de volverse definitivamente para su villa natal donde es especialmente querido. Quizás ninguno como él pintó tan íntima y exhaustivamente los rincones de Baiona, aunque su obra es diversa y se movió fuera de España también. Ahí lo tenéis, con mucho corazón. Y los rincones de Carlos Padín En la sala de la Capitanía Marítima está Caíno pero en Baiona también aunque en la del Liceo Marítimo tenéis otro pintor, amigo de Caíno y que, como él, es un maestro captando rincones y aún más los de Baiona. Hablamos ya aquí de en su expo del Instituto Camões de Vigo hace dos meses sobre Rincones de Oporto, y hoy lo hacemos otra vez en esta de Baiona en la que podréis recorrer 57 óleos con paisajes, calles, playas... de esta villa antaño marinera, ahora turística y siempre bella.