Memoria de un jardín vigués, obra de Francisco de Sales

Cuando en 2010 acompañé al notario y prohombre vigués (aunque nacido en Becerreá) Alberto Casal en su retiro de Gondomar para hacerle sus memorias, recuerdo que me habló de su amigo querido Francisco de Sales Covelo. Sí, hombre, ese inmenso paisajista vigués que tanto hizo el Jardín de España en el Japón como la Plaza de Galicia en La Habana y al que hoy se debe ese espacio florido y vegetal en la Avenida de Europa 52, la Fundación Sales, que estos días volverá a ser vital escenario de conciertos. Cuando entrevisté allá por los años 80 o 90 a Francisco de Sales, creo recordar que, en su domicilio del mismo Jardín Arboretum y él en un sillón de orejeras, me habló ilusionado de la evolución del mismo, cómo lo trabajaba con sus manos para convertirlo en un espacio de esplendor vegetal. Me había recomendado hablar con él su otro gran amigo, mi admirado Alfonso Paz-Andrade, tristemente fallecido, que fue quien propuso crear y tomó las riendas de una Fundación Sales a su muerte, en cuyo desarrollo tuvo papel protagonista su mujer, Elizabeth Taylor “la nuestra” y en cuyo Patronato no falta Paco Fernández “Paquiño”, que fue mano derecha de Valentín Paz Andrade y luego continuó con su hijo Alfonso en Industrias Pesqueras.

Música entre olores y colores Cuento todo esto porque por Sales, por Alfonso Paz-Andrade, por la porfía de su mujer Elizabeth Taylor, por Paquiño pero también por Luciano Covelo y Aní González, todos en el Patronato, tenemos hoy en Vigo un romántico y exótico emplazamiento que conforma un peculiar jardín y ¡podemos oír música hoy mismo! Sí, un espacio lleno de rincones y refugios para el cuerpo y el espíritu con pequeños estanques y bellos parterres y una gran variedad de plantas silvestres y cultivadas, muchas de ellas de remota procedencia, que rodean una casa de singular belleza, convertida, hoy, en sede de la Fundación Sales. Ahí, en ese espacio en que actividades culturales tan diversas se han celebrado se abre hoy un programa de conciertos al atardecer con Maldito Murphy (Eléctrico) y los DJ Frida Kalvo y Fon Kid, seis días de música en directo al atardecer con un cartel compuesto por diferentes estilos que continuará en diferentes días de este mes y el próximo. Sí, sí, entre buganvillas gigantes, palmeras, nenúfares, bambúes... oiréis hoy sus temas de estilo american folk, pero desde el lado bueno del Atlántico. ¿Qué mejor que la música entre flores, olores y colores?