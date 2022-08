Fiel ya al verano nigranés , el gaiteiro máis internacional, Carlos Núñez, regresa a Monteferro por tercera vez desde 2020. Ofrecerá dos conciertos organizados por el Concello: uno mañana viernes ya completo que coincidirá con la espectacular puesta de sol del emblemático mirador y otro la mañana del sábado, a las 11.00, para el que todavía quedan entradas a la venta en Ataquilla por 22 euros.

El artista no duda en mostrar su fascinación por este espacio único. “Monteferro é un deses paraísos onde ás veces veño tocar, pero na intimidade, só para min e para a natureza. Porque ten un dos solpores máis impresionantes do mundo. Neste concerto repetirei o soño de compartir esa experiencia cos meus amigos músicos e co noso querido público”, comentaba ayer.