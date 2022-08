Aluvión de reservas y llamadas en los hoteles para los meses de Navidad

Después de un mes de julio con más de un 85% de ocupación y con las previsiones para agosto en una línea similar, los hoteles de la ciudad comienzan a alzar la vista obligados por una demanda que comienza a ser habitual incluso a estas alturas del año. Después de que el Concello anunciase el arranque de los preparativos para esta época del año, los teléfonos no han dejado de sonar en las recepciones.

Es el caso del Hotel Ciudad de Vigo, que incluso ha tenido que comenzar a rechazar posibles reservas al tener varias fechas completas por debido a los viajes grupales. Muchos de ellos formalizaron su reserva ya el año pasado al dejar la ciudad en el mes de diciembre y han decidido repetir, por lo que desde el hotel ya apuntan a una altísima ocupación a casi cuatro meses vistas. Bajo la misma dirección, el Hotel Silken Axis de María Berdiales ha recibido parte de ese flujo y también ha aumentado de forma notable sus

En el Hotel Occidental, situado a escasos metros de Vialia, también han notado un incremento de las llamadas esta misma semana consultando la disponibilidad y los precios para esas fechas, aunque las reservas vayan a un ritmo ligeramente inferior.

Otros establecimientos inaugurados en el último año, como el Attica 21 de Samil o el Exe de Vázquez Varela no han registrado aún una subida notable, aunque reconocen que podría ser por el desconocimiento de los visitantes por el momento. A ellos también hay que sumar los alojamientos turísticos que ofrecen plataformas como AirBnb que han proliferado por el centro de la ciudad y cuyos precios empiezan a situarse por encima de los 60 euros noche de media.

Aunque Abel Caballero ha repetido que el encendido del árbol –que volverá a la Porta do Sol– se producirá en el mes de noviembre, no ha llegado a confirmar la fecha. Siguiendo la tradición de los últimos años, todo parece indicar que podría ser el sábado 19, por lo que en ese fin de semana y en el Puente de la Constitución se esperan las mayores ocupaciones.

Mayor destino peninsular

El filón de las luces ya permitió a Vigo situarse como el destino peninsular con una mayor tasa de ocupación hotelera durante el mes de diciembre. Ni los primeros coletazos de la sexta ola del coronavirus ni la competencia del Xacobeo impidieron. Los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE situaron en un 52,02% del total de plazas ofertadas en el último mes del año

De esta forma, en el mes de diciembre hubo 38.145 visitantes en la ciudad, lo que supone 30.000 más que hace un año con las restricciones de movilidad vigentes. Este crecimiento del 400% se sustenta tanto de los 33.588 viajeros nacionales (+26.350) como en los 4.557 llegados del extranjero (+3.531) durante estas fechas.

¿Frivolidad u otro golpe de ‘marketing’?

El inicio del montaje de las luces de Navidad en la ciudad a 35º y con el Gobierno anunciando las restricciones del consumo energético situaron en los últimos días a Vigo como Trending Topic a nivel nacional. En las redes sociales, numerosos usuarios cargaron contra Abel Caballero por esta presentación; combinando los memes con la crítica por volver a utilizar las luces de Navidad. Precisamente en el mismo acto de 2018 comenzaría la popularización del fenómeno navideño vigués, que un año después daría el salto al extranjero gracias al encendido del “Music and the lights” pronunciado por el regidor. También las televisiones nacionales, donde en el último año el alcalde se ha convertido en todo un clásico con entrevistas en Salvados o El Hormiguero, volvieron a fijar sus objetivos en la ciudad. La Sexta, el Canal 24 H de TVE, Antena 3, la CRTVG o Telecinco: ninguna gran cadena quiso dejar pasar la oportunidad de preguntar al regidor cómo era posible combinar el discurso habitual con las medidas de ahorro. En esta última cadena y dentro del Programa de Ana Rosa, la periodista gallega Patricia Pardo le espetó que “no sé si es coherente, ético o moral pedir a la gente un ejercicio de austeridad y que usted esté colocando bombillas de Navidad”. Recordando que el año pasado el coste de la iluminación fue de 30.000 euros en total y que este año se reducirá un 14% el consumo al programar una hora diaria menos de luz, Caballero le recriminó que “¿por qué no iba a ser ético?” ya que “ese calificativo me parece intolerable”. El complejo operativo de instalación, con 25 trabajadores para 400 calles y más de 3.000 arcos de luz; ha obligado a adelantar una vez más un acto formal que si bien antes tenía lugar en septiembre, el timing ha adelantado a comienzos de agosto. Ya el pasado 13 de julio y en plena ola de calor, Caballero anunciaba que la Xunta de Goberno Local aprobaba lanzaba la licitación de los diversos contratos de las estructuras decorativas en la misma jornada en la que Loterías y Apuestas del Estado presentaba su spot publicitario para el Sorteo de Navidad. ¿Casualidad o jugada de marketing?