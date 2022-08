Poesía en los márgenes: autoedición para crear un espacio artístico propio

Branca Trigo y Alfredo Vázquez son poetas, filólogos y artistas inquietos. Eso les ha llevado a fundar Malafera, una editorial que busca publicar propuestas poéticas quiméricas y que no tienen encaje en la industria cultural hegemónica. “Coñeciamos moitas persoas que tiñan textos que querían publicar, pero que se atopaban con grandes listas de espera nas editoriais que eran de máis de dous anos. Nós tamén estabamos nesa situación, así que nos lanzamos a emprender este camiño da autoedición”, reflexiona Branca Trigo.

Vivir de la literatura es extremadamente complejo para casi todos los autores. Con márgenes de derechos que suelen rondar el 10% del precio final de la obra, alrededor de euro y medio, en la inmensa mayoría de casos escritores y escritoras tienen que pluriemplearse. Branca y Alfredo no son ajenos a esta realidad y la viven de cerca. Pero han cosechado un gran logro: crear un espacio artístico propio en el que publicar sus versos y los de otras personas que, como ellos, también se mueven en los márgenes de la literatura.

No dudan en señalar al poeta monfortino Lois Pereiro cuando se les pregunta por sus referencias literarias, otra muestra palpable de su voluntad contracultural. También se declaran “ferrinistas” y, por lo tanto, también irreverentes y contestatarios.

Trigo y Vázquez miraron a editoriales como Apiario o Leite Edicións para ver enfoques editoriales. Aunque todavía no es un modelo de negocio rentable, tampoco lo han pretendido: “Imos aos poucos. A editorial sostense coas propias publicacións. Cada un de nós temos os nosos traballos á marxe. Iso dános liberdade nos tempos e tamén nos contidos. Non temos présas”, argumenta Trigo. Por ahora, reconocen que pese a no tener los recursos de grandes editoriales a nivel de producción y distribución, están teniendo una buena acogida: “Temos un público pequeno, pero moi entregado e que así nolo fai saber”, añade.

Además de haber conseguido sustentar la publicación de siete obras, reconocen que una de sus mayores satisfacciones está siendo ponerse en contacto con otros creadores: “É moi satisfactorio tecer redes na poesía. Grazas a isto creamos unha relación con, por exemplo, Oriana Méndez ou Amouto Castro”.

Siete obras publicadas

Con la intención de explorar lo underground, en Malafera ya han publicado tres fanzines colectivos llamados Zinesfera y dos de autor: Os catro selos, de Alfredo Vázquez y Sagrado corazón de Baba Iagá, da propia Trigo. Entre ellosdestacan nuevas voces de la poesía gallega contemporánea, pero también veteranas: Adrián Maceda, Ania González, Bea Saiáns, Isolda Comesaña, Marinha Paradelo, Mario Obrero o Oriana Méndez, entre otros.

Todas sus publicaciones se pueden consultar a través de su página web o en librerías viguesas como Versus, Librour, Cartabón, Banda Deseñada, Espazo Lector Nobel o también en el Café Uf.