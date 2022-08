El inicio de los preparativos de la Navidad de Vigo en pleno agosto ha desatado una tormenta de reacciones. La polémica está servida al haber coincidido el comienzo de la colocación de las once millones de luces con la publicación de las nuevas medidas gubernamentales para el ahorro energético. Varios programas de televisión y de radio se han hecho eco de la noticia en las últimas horas y en muchos espacios se ha avivado la discusión, como sucedió este miércoles en "El programa del verano" de Telecinco.

La presentadora gallega Patricia Pardo, sustituta de Ana Rosa Quintana, entrevistó en directo a Abel Caballero y aprovechó la ocasión para preguntar al regidor por el insólito del arranque de los preparativos del alumbrado en pleno agosto. "Sé que llama la atención porque estamos en plena ola de calor, pero el tiempo se necesita porque hay que dedicarle tres meses y medio al montaje de la Navidad", expresó Caballero, que además añadió que comparte la decisión del Gobierno en lo referente al ahorro energético. "Se puede hacer economía, se puede hacer alegría, se puede hacer la Navidad y también se puede hacer un inmenso ahorro de energía", sentenció el regidor. El vigués explicó a Patricia Pardo que este año se ahorrará un 14% respecto al anterior, "el doble de lo que plantea el Gobierno y Europa".

Fue en ese punto donde comenzó la discusión entre el alcalde y la presentadora. Pardo le reprochó a Caballero que su "argumento es un poco trampa". "Usted va a ahorrar un 14% sobre una base de once millones de bombillas LED, pero eso es sobre el año pasado. ¿Cuánto gastó usted en 2021?". El mandatario contestó que "30.000 euros" y detalló que "las luces LED prácticamente no consumen, pero que generan cientos y cientos de millones de euros para la economía". "Vamos a aumentar el turismo ahorrando un 14%", subrayó Caballero.

Patricia Pardo no se quedó contenta con la respuesta y volvió al ataque. Alabó el retorno que la Navidad de Vigo supone para la ciudad pero incidió en lo llamativo que supone empezar a colocar las luces navideñas en agosto "haciéndolo coincidir en la misma semana con las propuestas energéticas". "No sé si es coherente, ético o moral pedir a la gente un ejercicio de austeridad y que usted esté colocando bombillas de Navidad", le espetó la presentadora. Caballero alegó que el montaje "se contrata con un año de antelación y que hay trabajadores que tienen su empleo dependiendo de esto. Hemos empezado igual que el año pasado, ¿por qué no iba a ser ético? Ese calificativo me parece intolerable".

La conductora de "El programa del verano" le preguntó a Caballero si había recibido críticas por este tema y si los empresarios y comerciantes de la ciudad aprobaban que la Navidad 2022 fuese igual que las anteriores. "Están encantados, lo exigen", puntualizó el regidor. "Ahorramos un 14%. Más que nadie. Más que cualquier otra actividad económica. En esta ciudad estamos incrementando el turismo ahorrando un 14% y generando miles de empleos para el comercio y para la hostelería", comentó Abel Caballero. Pero Patricia Pardo le reprochó que volviese a escudarse en el argumento del "14%", a lo que el alcalde dijo: "A ti te cuesta entenderlo porque tú no estás empleada aquí". "¿No estarás planeando que cerremos?", cuestionó el alcalde a la presentadora. "Ni mucho menos. Hay que favorecer siempre la economía, el turismo y el pequeño comercio", contestó Pardo.

Caballero prosiguió con su discurso y presumió de su modelo. "Somos un ejemplo de cómo se puede mantener la actividad económica, la alegría de la gente y ahorrar lo que manda Europa multiplicado por dos", concluyó el alcalde, no sin antes lanzar una invitación a Patricia Pardo de que visite la ciudad: "En vez de irte estas vacaciones a Rianxo, vente a Vigo".