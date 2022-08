Teleco reformula su método de enseñanza con materias más cercanas a la empresa

La Escola de Enxeñaría de Telecomunicacións ha dado una vuelta de tuerca a su modelo de enseñanza en cuarto curso. En esta iniciativa de innovación educativa, alrededor de sesenta estudiantes de grado podrán cursar cuatro materias “con sistemas más reales, más próximos a lo que van encontrarse después en la práctica profesional en empresa”, explican desde Teleco. Esto es: gamificación, uso de técnicas, elementos y dinámicas propias de los con el fin de potenciar la motivación; aprendizaje basado en proyectos; Design Thinking, una manera de trabajar en grupo que maximiza la creatividad colectiva; o clases invertidas, donde el tiempo de aula se libera para lograr la participación de los estudiantes a través de actividades.

El artífice de la propuesta es Pedro Comesaña, profesor del Departamento de Teoría do sinal e comunicacións y ha coordinado la aplicación en las materias de Tratamento de sinais multimedia, Redes sen fíos e móbiles, Deseño de sistemas integrados y Teledetección. En estas asignaturas los sesenta alumnos y alumnas trabajarán a lo largo del primer cuatrimestre apoyándose en dos metodologías innovadoras: BYOD (Bring Your Own Device o lo que es lo mismo Trae tu propio dispositivo) y PBL, o aprendizaje basado en proyectos.

Para sacar adelante esta iniciativa, el equipo conformado por la directora de la Escola, Rebeca Díaz, el profesor Comesaña y los docentes Ana Vázquez Alejos y José Manuel Santos Gago cuentan con una financiación de 13.400 euros, de los que la Universidade de Vigo acerca 8.500€ a través de una convocatoria de innovación educativa que seleccionó un proyecto en cada campus, mientras que el resto son fondos propios de la EET.

¿Cuáles son las expectativas?

Lo cierto es que la metodología de aprendizaje basado en proyecto ya se venía aplicando en las materias seleccionadas por la Escola. Comesaña explica el impacto que prevé: “No es tanto una mejora en los resultados de rendimiento académico, sino una mejor armonización de la implantación del método en las diversas materias del grado. Además de la potenciación de las competencias transversales por parte del alumnado y una adecuación de los medios materiales empleados en los respectivos proyectos a los entornos de trabajo que se encontrarán las y los estudiantes cuando comiencen su desarrollo profesional en la industria”.

Los docentes implicados en este proyecto espera que sirva como punto de partida para una aplicación transversal a todo el grado y no algo más enmarcado en el ámbito de la experimentación. Pretenden sentar un precedente en la EET y de hecho escucharán atentamente las críticas y propuestas del alumnado una vez rematada la docencia.