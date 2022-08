El precio medio de la vivienda en venta alcanza su máximo en una década

La inflación, el encarecimiento de las materias primas, el auge de los pisos turísticos, el atranco del Plan Xeral de 2008 o la Guerra de Ucrania. Sean cual fueren las causas, los datos no mienten: el precio medio de la vivienda en venta en Vigo acaba de llegar a su máximo en casi una década. Desde comienzos de 2013 no se alcanzaban los 2.054 euros por metro cuadrado que al cierre del mes de julio marcaba la media del mercado inmobiliario de la ciudad. Los datos los reporta Idealista, el portal de compra venta online más grande del Estado y el que más propiedades tiene indexadas en su base de datos. La subida es de un 1,4% respecto al mes de junio y de un 5% si se compara con el mismo mes del año anterior.

Aunque la tendencia al alza es una constante en el mercado del Estado español, esta subida es mucho más pronunciada si se compara con el resto de Galicia donde el aumento fue del 0,2%. En el conjunto de España fue del 0,6%. En esa línea, el metro cuadrado de la vivienda de segunda mano se eleva a 1.343 euros en Galicia, unos 500 euros por debajo de los 1.888 euros de media en el Estado.

Análisis por barrios

De los nueve distritos en los que se divide la ciudad en el informe de precios, solamente tres experimentan una caída respecto al año pasado: Castrelos-Sárdoma (-0,9%), Teis (-2,8%) y Valadares-Beade (-4,8%). Aunque la zona del centro urbano sigue marcando los máximos de la ciudad, el entorno del Alcabre y Navia sigue la tendencia de crecimiento de los últimos años y se coloca a punto de sobrepasar sus valores. Tras una variación mensual del 5,4%, comprar una vivienda en Navia hoy cuesta de media 2.164 euros por metro cuadrado, apenas cuarenta euros de diferencia con el centro. La diferencia es abismal con las zonas genuinamente rurales de Vigo: Valadares y Beade. El precio medio se sitúa hoy en 1.127 euros el metro cuadrado, más de mil euros de diferencia con las zonas más pudientes.

Elduayen se prepara para la peatonalización

La recesión económica producida por la COVID-19 y las obras del túnel de Porta do Sol tuvieron en algunos casos un elevado coste al obligar al cierre a negocios que operaban en la céntrica calle de Elduayen. En un pequeño paseo desde el Sireno al Olivo salta a la vista un buen número de bajos comerciales vacíos: tiendas de coleccionistas, de ropa, de café, fruterías... Más de media docena de empresas que no soportaron el golpe que les asestó el coronavirus y el haber estado alrededor de dos años de trabajos, con las consiguientes molestias de un proyecto que soterrará el tráfico para crear un espacio peatonal. Pero la imagen que proyectan los carteles de “Se alquila’” de unos bajos sin, de momento, atractivo comercial, chocan con la rehabilitación y la construcción de los edificios de una zona que está llamada a ser una de las más caras y demandadas de la ciudad. De esta forma, en esta pequeña calle histórica, muchas de las fachadas de sus predios lucen renovadas o en vías de actualización. Y es que el Casco Vello tiene la escasez de vivienda libre más pronunciada de la ciudad. Según el mismo portal inmobiliario, en la zona histórica apenas hay una docena de viviendas en alquiler con precios, además, por encima de los setecientos euros. Y a la venta, la situación es parecida: algo más de setenta viviendas se encuentra en venta. La potencialidad del enclave, entonces, parece evidente. Un piso en la zona de Elduayen de 150 metros y de obra nueva puede rozar los 900.000 euros, como pasa con la promoción del Barrio do Cura.