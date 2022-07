La “operación bikini” reaviva los trastornos alimentarios como la anorexia y la bulimia

Comienzan en Navidad, a veces simplemente como un simple propósito, y se extienden durante los siguientes meses. Algunos casos se detectan en primavera –entre marzo y abril– pero otros acaban descubriéndose más tarde: en verano o una vez acaba el mismo. Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son peligrosos, y en época de calor conllevan más riesgo aún ante posibles insolaciones por la falta de una correcta hidratación. Desde la Asociación de Bulimia y Anorexia de Pontevedra (ABAP) destacan que modas como la operación bikini pueden acabar siendo perjudiciales. Tras sufrir un repunte en el número de pacientes que están atendiendo, avisan que “ahora mismo” están apareciendo más casos ligados a esas dietas.

En el interior de la entidad, sita en el 44 de Camilo Veiga, su directora terapéutica, Ana Rodríguez, atiende a FARO. Según comenta, actualmente tratan allí a 30 personas –23 chicas (el 77%) y 7 chicos (el 23%)– cuya edad media está en torno a los 19 años si bien la horquilla generacional es más amplia y oscila de los 13 a los 55.

Los trastornos “suelen comenzar en Navidad”. Una vez terminan las fiestas paganas, la gente siente que ha ganado unos kilos o que lleva muchos días comiendo. Entonces, a modo de propósito de año nuevo y mirando al verano, se pone como meta bajar de peso los siguientes meses. Desde ese instante, hay gente que disminuye el consumo de determinados alimentos y elimina radicalmente otros.

Así lo afirma la citada profesional, quien resalta que después del periodo invernal llega una época complicada, cuando el entorno (la publicidad, algunos medios o redes sociales) empieza a “bombardear” con la operación bikini.

Ello sucede en primavera, cuando suelen aparecer algunos casos de anorexia y bulimia tempranos, y se extiende durante el estío. En esta etapa afloran bastantes más, especialmente en septiembre al concluir las vacaciones y volver a la rutina. Es entonces cuando muchos familiares se dan cuenta de que el afectado apenas come.

“Para las personas que ya están entrando en esta problemática, el verano es una época muy mala porque es el momento de enseñar el cuerpo”, apunta Rodríguez, recordando que alguien que padece un TCA “nunca está lo suficientemente delgado y tener que ir a la playa se le hace complicado”. En esta línea, recuerda que algunos afectados “dejan de comer y también de beber”, en ocasiones precisando atención médica por desmayos y mareos ligados a ataques de insolación por deshidratación.

“Si una persona considera que tiene que bajar de peso tiene que hacerlo con un especialista. Siempre acompañado, porque le va a marcar exactamente cómo hacerlo”, agrega la especialista, indicando que cada persona tiene unas necesidades diferentes. “No es lo mismo alguien activo que sedentario. Su desgaste calórico es diferente y su ingesta también tiene que serlo”, manifiesta Rodríguez.

Como medida para los padres y madres a la hora de prevenir estos casos, aconseja intentar hacer siempre comidas familiares –para así poder descubrir de forma temprana cambios en la forma de comer de los pequeños– y también fijarse en su estado anímico. “Sobre todo hay cambios de humor... pero muchas veces se superponen con la adolescencia y no sabes si es producto de ella o realmente es que hay un problema de fondo. Cuando hay dudas siempre acudir a un experto que intente valorar lo que ocurre”, reitera.

Solo importa estar bien

A ojos de Maika López, directora de Nutrisalud, lo importante es “la alimentación respecto a la salud” y un ejemplo positivo que se inculque desde los hogares con relación a la diversidad corporal. Asimismo, recomienda retirar las básculas de las casas: “Nadie necesita saber su peso diario para nada”.

Tal como advierte esta experta, los TCA “se agudizan y empeoran en verano”, pues el “ruido mental” aumenta al estar el cuerpo más expuesto. En algunos casos, lo que solo era una preocupación por un complejo físico se transforma en un desorden por la obsesión de alcanzar una perfección imposible.

Desde su centro, en el 1 de la calle Paraguay, notan esta conducta en el caso de las adolescentes (entre 13 y 20 años). Sobre ello, recuerda cuando descubrieron cinco trastornos simultáneos en niñas de la misma clase de un colegio vigués. Asimismo, destaca que hay un segundo grupo –mujeres (de 30 a 45 años) con vida social muy activa– que tiene prisa por bajar de peso en esta época del año y acaba provocándose vómitos.

“Muchísimos casos llegan en verano”, señala López, incidiendo en que el adelgazamiento purgativo es más difícil de detectar que el restrictivo, puesto que la bajada de peso no se llega a producir o lo hace “muy lentamente”. Se estima que, únicamente en España, sobre 400.000 personas (sobre un 1% de la población) padecen algún TCA.

“Me encontré con una enfermedad que aquí solo se trataba pagando”

Tras más de una década desde que le diagnosticaron un desorden alimenticio, Yaisa Pérez (23 años) es el vivo ejemplo de lucha personal y resistencia. En fase de recuperación, luego de una recaída que sufrió el pasado año, dejó de comer por insultos como “gorda” que recibía en el instituto. A las nuevas generaciones, les aconseja que no se enfoquen tanto en el cuerpo y los estereotipos físicos. En definitiva, “no juzgar a los demás”, pero –y especialmente– “tampoco juzgarse a uno mismo”. A una edad muy temprana, esta viguesa que residía en Pamplona volvió a la urbe olívica con su madre para iniciar su tratamiento. En Galicia, a diferencia de Navarra donde reconoce que existen más recursos destinados a la salud mental, se vio con el apoyo de sus allegados –la mayoría de sus familiares vivían aquí por lo que su soledad se redujo– ante la falta de “una solución” para el trastorno de la conducta alimentaria que continúa superando. “Me encontré con una enfermedad que aquí no trataban y la única opción era pagando”, señala, remarcando que en casos como este uno “depende un poco de sí mismo”. “Dos veces al año te ve con suerte el psicólogo y al final éste va cambiando”, lamenta, diciendo que este tipo de pacientes necesitan “ayuda continua”. En este contexto, recuerda que un TCA es “una carrera de fondo”. Su desorden alimenticio se acentuó en verano, cuando tenía más tiempo para estar sola, y aunque reconoce que no fue estrictamente por la operación bikini evidencia que sí conoce a gente que “se ha obsesionado en ese sentido”.