Emulando la que ya quizás sea su canción enseña “esta noite hai foliada” en Castrelos y no podía ser otras de las Tanxugueiras las que pusieran el poderío local dentro de los conciertos de Vigo en Festas. Se trata del quinto concierto de Castrelos, esta vez precedido de los teloneros Laura Lamontagne & Picoamperio.

Quinta actuación del verano y de nuevo un lleno tanto en la zona de pista como en el graderío y alrededores para ver al grupo revelación del panorama gallego, nacional y, porqué no, también europeo gracias al Festival de Eurovisión, que si bien no llegaron a participar, su nombre, y sus aturuxos sí sonaron en más de un hogar.

Poderío y tradición fueron los ingredientes del coctel perfecto que Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro sirvieron a los cerca de 40.000 asistentes al concierto en Castrelos. Y lo hicieron a los dos días de lanzar su tercer disco “Diluvio”, un proyecto en el que llevaban trabajando más de dos años y del que dieron muestra a los vigueses. En una reciente entrevista a FARO con motivo de este lanzamiento, el grupo hablada del porqué del nombre y cómo lograron integrar una base tradicional con sonoridades más urbanas en sus canciones. “Quixemos chamarlle o diluvio para que poida arrasar con todos os estereotipos que hai hoxe na sociedade e poidamos empezar a construír pouco a pouco algo de novo”, comentaban las artistas gallegas.

Arropadas por un público de lo más heterogéneo Sabela, Aida y Olaia dieron un recital de música basado en el folclore tradicional gallego pero sin olvidar esas músicas contemporáneas como el pop, la música electrónica o el trap. Su insignia “Terra” no faltó en el concierto, poniendo a bailar y a cantar a la práctica totalidad de los asistentes. Y es que cuesta pensar que todavía alguno no conozca al dedillo la letra de la canción más aplaudida del grupo. “Será un concerto con moito poderío e tradición. Esperamos que veña moita xente. Encántanos Vigo e a xente do sur. Sempre que imos vimos cheíñas de amor”, así hablaban del concierto de ayer las jóvenes, en medio del verano de conciertos más ajetreado que recuerdan.

Sabela Maneiro, Aida Tarrío y Olaia Maneiro comenzaron su andadura en el 2018 y su anterior disco ha sido el que las ha hecho famosas en todo el país al colaborar con el productor Iago Pico y fusionar en sus voces la tradición y la electrónica. Su propuesta es de las más innovadoras, auténticas y sorprendentes de las que reinan en el panorama actual.

Este último disco, Diluvio, incluye los últimos éxitos del grupo, como Terra, Midas, Figa ou Averno. Incorpora otros como Seghadoras, Desidia e Pano Corado, y también hay sorpresas como: Treboada, Arica, Sorora, Fame de Odio e Acougo.

Con este concierto de anoche cerraron su andadura de cuatro conciertos en lo que va de año en la ciudad olívica, confirmándolas como un imprescindible en la programación musical de la ciudad olívica.