“La Diputación estará con el Concello para que Balaídos pueda ser sede del Mundial”

Tiene la seguridad de que seguirá siendo presidenta de la Diputación más allá de 2023 y muestra su orgullo por la “transformación” que ha vivido la provincia desde su llegada al cargo, hace siete años. Carmela Silva (Vigo, 1960) radiografía su trayectoria al frente de la entidad y promete seguir trabajando como hasta ahora, con ilusión y casi sin descanso, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de los 61 concellos. “Veo la agenda el día anterior por la noche para no entrar en pánico”, asegura con una sonrisa en la boca. En un hueco, atiende a FARO en la sede olívica de la institución que lidera, lugar que albergará una “programación muy potente” el próximo año.

-¿Qué balance hace de su etapa al frente de la Diputación durante estos siete años?

-Ha habido un cambio de 180 grados, es otra Diputación. Realmente, lo que hemos hecho es construir otra provincia distinta, con una acción de gobierno que se diferencia absolutamente de la anterior, en la que se ha tenido un modelo claro de provincia y hemos tenido un plan para esta provincia. Eso ha significado que haya muchísimos más equipamientos en toda la provincia de carácter cultural, deportivo, atención a personas mayores, a menores, que haya un cambio de movilidad, amable, de recuperación del espacio público para las personas en detrimento de los vehículos en cada uno de los concellos, una apuesta por la igualdad: ponemos a la otra mitad del mundo en el centro con decenas de actuaciones para lograr esto que han logrado reconocimiento. Además, tenemos muy claro que ha un problema con el cambio climático y ya desde hace siete años hacemos políticas para preservar el medio ambiente con la creación de parques forestales y un tratamiento de los residuos a través del compostaje que hace que Europa nos tenga como referencia, una apuesta muy clara por el emprendimiento, por ejemplo, con dos grandes viveros en Barro y Lalín. Y un modelo de transparencia: el tribunal de cuentas sitúa a la Diputación de Barcelona y a la de Pontevedra como las más transparentes, y a mí como la presidenta más transparente de todas las diputaciones, consells y cabildos. Y también un modelo en dos grupos políticos: PSdeG y BNG, gobernando juntos, que somos un gobierno único, fuerte, que no tiene ningún tipo de tensión y que transmite una imagen de unidad y trabajo conjunto.

-¿Qué proyectos de la Diputación se beneficiarán de fondos europeos?

-Hemos tenido cerca de 105 millones de euros de fondos europeos. Elaboramos un plan estratégico de fondos europeos para no apuntarnos a cada línea que sale, para tener claro qué hacer: turismo sostenible y digitalizado, política industrial avanzada, proyectos ligados al medio ambiente, un proyecto de movilidad diferente. Esos casi 105 millones de euros se suman a los 1.177 de nuestro propio presupuesto. Ahora, ya con los Next Generation, hemos conseguido que nos financien dos planes de sostenibilidad turística y dos planes de comercio digital que los vamos a presentar para el desarrollo de dos zonas del interior que precisan de un apoyo especial, que, aparte, es el fin de las diputaciones. Y hemos presentado más de 15 proyectos a los programas del DUS 5.000, con fondos Next Generation, que ya aparecen en la página del Ministerio como aceptados y que cumplen con todo lo que se solicita. Creemos que los vamos a recibir. También hemos presentado proyectos para el PIRE edificios públicos: para el museo y un centro educativo que está en Príncipe Felipe y remodelar todo lo que tiene ver con la modernización digital y sostenible de los castillos de Sobroso y Soutomaior. Europa confía en nosotros. Los proyectos que presentamos, normalmente, son financiados. Ya nos está llegando mucho dinero. Vamos a presentar un proyecto muy novedoso, vamos a ser la única administración local que ya está trabajando en la compra pública innovadora: analizar qué elementos digitales necesitaríamos para poder gestionar mejor nuestras propiedades y servicios desde el punto de vista digital. Son proyectos para adelantarnos al nuevo mundo.

-¿Ha mejorado la relación de la Diputación con los concellos de la provincia desde su llegada a la presidencia?

-Es una relación de absoluto respeto. Antes de llegar nosotros, el presidente de la Diputación, Louzán, del PP, tenía 20 millones de libre disposición y los repartía a dedo como él consideraba, de forma arbitraria, e invertía en concellos en los que gobernaba el PP. Ahora, todos los recursos se hacen con criterios objetivos, con un reparto equitativo. Es una relación de respeto a la autonomía local. Tratamos a todos los concellos por igual, con un reparto con criterios que conocen anticipadamente, y lo hacemos en todos los demás proyectos, incluidos los planes extraordinarios o las subvenciones. La relación con los 61 concellos es extraordinario. Habrá algunos alcaldes del PP que no lo podrán decir abiertamente porque pueden recibir una seria contestación por parte de los dirigentes del PP en Galicia, pero lo dicen todos y algunos lo dicen públicamente, que el plan Concellos fue la mejor decisión y este modelo de respeto de la Diputación es el modelo que defendemos. El cambio es total y absoluto. Es una relación de respeto, colaboración, complicidad, construir juntos y juntas. Esto ha permitido el cambio de la provincia, que es visible.

-La función de la Diputación es la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente, los de menor capacidad económica y de gestión. ¿Por qué es necesaria la Diputación en ciudades como Vigo o Pontevedra?

Las diputaciones somos organismos intermedios y tenemos la obligación de hacer que crezca toda la provincia, por lo tanto, los 61 concellos. Dedicamos más recursos a los más pequeños, de hecho, en el propio Plan Concellos, entre 0 y 10.000 habitantes tienen más porcentaje de recursos que el resto. Desde luego, Vigo y Pontevedra tienen que contar con nuestro apoyo, entre otras cosas, porque el conjunto de la provincia usa las dotaciones, participa de la cultura, del ocio, gestiona su vida en Pontevedra o Vigo. Hay que apoyar a las dos ciudades que son el motor de la provincia. Hemos transferido a los concellos de menos de 50.000 habitantes 511 millones de euros, somos la administración que más recursos transfiere a esos concellos de menos de 50.000 habitantes. Está cerca del 35% de nuestro presupuesto, se transfiere directamente a los concellos más pequeños. La media de España de transferencias está en el 17%. El esfuerzo que hacemos por invertir en los concellos más pequeños es el más grande de toda España. El PP solo gobierna la Diputación de Ourense, que transfiere a los concellos el 0,05%. ¿Ha hecho la Xunta de Galicia en los concellos gobernados por el PSdeG y el BNG alguna gran infraestructura? Gobernamos a 600.000 personas en la provincia. Ni una. Que me enseñen algún auditorio, casa de la cultura, biblioteca, piscina, pista de atletismo… Cuando llegamos a la Diputación, no había administración electrónica en ningún concello de menos de 20.000 habitantes y nosotros las financiamos. Hoy, todos ellos tienen administración electrónica y el tribunal de cuentas, en su último informe, dice que somos la diputación de toda España que ha hecho más esfuerzo por modernizar la administración local.

"La Diputación ha financiado más de 100 actuaciones en Vigo desde que soy presidenta"

-¿Hay nuevos proyectos en colaboración con el Concello de Vigo?

-Son 16 millones de euros, la Diputación pone 11 y el Concello 5. Más de 6 en humanizaciones. Firmamos un plan extraordinario 22-23, muchas de las actividades ya están en marcha y, por ejemplo, vamos a participar en la recuperación del sistema dunar de Samil, 4,5 millones de euros, que es una cifra muy importante, una playa que es usada por toda la provincia y los vecinos de Portugal, vamos a participar en el Vigo Vertical, 3,5 millones, en Camelias, en Travesía de Vigo-Aragón, Jacinto Benavente-Torrecedeira, en grandes humanizaciones, unas están en marcha y otras se pondrán en marcha: Martínez Garrido, Gregorio Espino, avenida de Castelao desde la rotonda del barco Alfageme hasta Darío Durán, 4,3 millones de euros. 3,1 millones en viales municipales de las parroquias o participando en la cubrición de los patios escolares. Haciendo un repaso, he visto que llevamos 105 actuaciones aparte de las anteriores en Vigo. Las que ya hemos hecho. El carril bici Teis-centro, humanizaciones de Hispanidad, Taboada Leal, Ronda de don Bosco, Serafín Avendaño, Pardo Bazán; humanización de 68 vías en las parroquias de Vigo con cofinanciación del Concello y la Diputación, 15 infraestructuras deportivas, como el estadio de Balaídos, el pabellón de Quirós, el de Romil, los dos pabellones que hay en el campo de Balaídos, 11 capos de fútbol donde se cambió a hierba sintética de última generación, el aula de la UNED en Vigo, Villa Solita, un apoyo muy grande a todos los clubs deportivos de la ciudad. Deportes, después del Concello, que le dedica muchos recursos, somos la administración que más recursos le aporta: 1.500 ayudas hemos firmado, 24 convenios y todo lo que tiene que ver con la cultura, la igualdad, y luego esta sede, que ha revolucionado el entorno del Casco Vello con exposiciones, actividades culturales, cediendo espacios a colectivos sociales, siempre hay actividad en esta sede que nos piden muchos colectivos para tener sus reuniones, jornada, hacer sus actividades… La presencia de la Diputación en Vigo es histórica. Es una cuestión de justicia.

-¿Cuándo estará finalizada la nueva grada de Marcador?

-Los plazos los gestionan directamente del Concello, pero creo que en los previstos. Avanzan las obras, que son muy complejas, al ritmo de las grandes obras, como ocurre en todo el mundo. A veces, los tiempos no son los que desearías. Va avanzadísima. Quedará, por último, Gol. Si se celebrase aquí el Mundial de fútbol, tenemos que estar preparados para que Vigo pueda ser sede y lo va a ser. La Diputación estará al lado del Concello por si hay que hacer alguna pequeña remodelación que nos permita cumplir con todos los requisitos. Será un estadio que se merece un gran club como es el Celta de Vigo. Tendrá un enorme poder de atracción de visitantes, será una joya arquitectónica y de ingeniería con una estética espectacular.

-¿Cuándo empezará la construcción de la nueva grada de Gol?

-Una vez finalice Marcador. Hay que garantizar que se pueda jugar en el estadio mientras se hace la obra. Quiero recordar que la Xunta pone cero euros y que, en otros campos de fútbol, ha puesto recursos. Y, en otras comunidades, la administración autonómica aporta dinero.

-¿Cree que la Diputación debería tener más competencias de las que posee actualmente?

Hay un gran debate histórico sobre el papel de las diputaciones. Creo que los organismos intermedios son fundamentales porque los pequeños concellos necesitan de los recursos económicos y también de los recursos técnicos y humanos: hemos tenido miles de asistencias técnicas en las que un concello tiene que sacar un proyecto a licitación, por ejemplo, o tienen dudas jurídicas. Creo que nunca hay que estar cerrados a abrir debates de transformaciones. El mundo local tiene que ser reformadas las normas para que puedan tener claramente definidas sus competencias con los recursos para poder prestarlas, se tienen que hacer a la vez que la reforma de la financiación autonómica para que queden definidas las competencias del estado, de las comunidades autónomas y del mundo local bajo un parámetro inventado desde hace mucho tiempo, el principio de subsidiaridad: que la administración que haga mejor las cosas sea la que lo haga y, cuando no sea capaz, que lo haga la inmediatamente superior. ¿Qué sentido tiene que la política social no esté en manos del mundo local? No puede ser que sea competencia de la Xunta y la presten los concellos con recursos propios. Tiene que haber un consenso de todos los grupos políticos para lograr esto, pero es complicado porque al PP lo veo muy insensato, lo veo en la confrontación total: ve la política como un campo de batalla en el que hay que destruir al adversario político que ellos consideran enemigo, así, es muy difícil hacer grandes transformaciones. ¿Está dispuesto Rueda a sentarse en serio para hablar de financiación autonómica y local? ¿A que una parte de las competencias sean transferidas con recursos al mundo local? Creo que no.

-¿Cómo va este verano en términos turísticos?

-Espectacular. La provincia, en julio, supera al 2021 en porcentaje de ocupación y al 19, que fue un año estratosférica. Este mes, la media en Vigo está en el 83%, dos puntos más que en 2019 y 2021, con picos del 100% los fines de semana largos. Es imposible tener más ocupación, y hay que tener en cuenta que en Vigo se han abierto hoteles y hay muchos más apartamentos turísticos, por lo que hay más camas. Ocurre en el conjunto de la provincia, con una media del 78%. Las comarcas más turísticas están entre el 80% y el 85%.

-¿Qué se espera en agosto?

-Se pueden mejorar estos datos, pero quiero ser prudente porque pueden pasar muchas cosas. Normalmente, suele mejor.

-Recientemente, se marcó el objetivo de que la provincia sea inteligente. ¿Qué significa?

-En turismo, se refiere a trabajar con el big data, con los datos, para conocer qué demanda la gente y eso nos permite tomar decisiones, analizar cuánto consumo de agua hay, cuánto de transporte público o electricidad, residuos. Permite tener controlado y equilibrado la situación en caso de llegada masiva de gente. Instrumentos tecnológicos que permitan a los turistas saber qué visitar, a qué restaurantes ir, qué zonas hay con paisaje natural, museos… También modernizar la red de oficinas turísticas para que los turistas puedan llegar con su móvil y obtener toda la información y los podamos guiar. También con infraestructuras: crea instrumentos que permitan tener datos inmediatos de accidentes o afluencia de vehículos para responder a las situaciones o saber si modernizar una infraestructura debido al intenso paso de vehículos, por ejemplo. Se trata de adelantarse a un mundo que cambia cada 24 horas.

"Mejoraremos los resultados en las municipales"

-El próximo año, se celebran las elecciones municipales. ¿Cree que el PSdeG volverá a estar en el gobierno de la Diputación?

-No tengo ninguna duda. El PP habla de reconquistar la Diputación, me parece muy triste y bélico. Los partidos no recuperamos nada porque no es nuestro, las administraciones son de la gente, del pueblo. Las encuestas, incluso las de los amigos muy amigos del PP, y la realidad dicen que vamos a mejorar los resultados electorales en la provincia en todos los partidos judiciales. En todo caso, decidirá la gente. Me lo dicen los alcaldes del PP: no entienden por qué Rueda confronta con la Diputación de Pontevedra si la vamos a mantener. Rueda demanda al presidente del Gobierno que lo reciba, yo le pido que reciba a las diputaciones para hablar de turismo, comercio, industria, igualdad, equipamientos, sanidad, que tenemos un gravísimo problema.

-¿Aspira a que el PSdeG pueda gobernar en solitario?

-Somos un gobierno único y muy fuerte. Ha sido capaz de trabajar conjuntamente. Somos un modelo. Desde la humildad, digo que nos tendrían que estudiar en la universidad. Somos un gobierno de coalición que jamás ha tenido una confrontación interna. Gobernamos muy cómodamente, no me hago ese tipo de planteamientos. No puedo perder el tiempo en cuestiones que no le interesan a la ciudadanía. Nos une cambiar la provincia.

-¿Repetiría usted como presidenta?

-Lo decidirá el partido. Creo que mi partido está satisfecho con la gestión que hemos hecho. Claro que repetiría, estaría encantada. He trabajo mucho, me de dejado la piel y he sido muy feliz en estos años de gobierno. Hemos cambiado totalmente la administración, el funcionariado está encantado.

-¿De qué logros se siente más orgullosa hasta ahora como presidenta provincial?

-El primero, ser la Diputación de las mujeres, de la igualdad. Las hemos hecho visibles, las hemos empoderado con proyectos maravillosos. Y el proyecto de movilidad: cambios en las vías provinciales y municipales, que, ahora, son para las personas, ya no solo para los coches.

-¿Qué deberes le quedan por hacer hasta las próximas elecciones municipales?

-Primero, aprobar el presupuesto para 2023, que estamos elaborándolo. Siempre entra en vigor el 1 de enero. Entra en vigor desde hace siete años el 1 de enero, esto no ocurría con las mayorías absolutas del PP. Será un presupuesto histórico, el del 22 fue el más alto de la historia, el del 23 creo que será más alto y eso nos permitirá poner en marcha muchas nuevas actuaciones: nuevos planes extraordinarios para que los concellos puedan hacer las grandes obras. Gestionar fondos europeos, estoy segura de que serán mucho y nos permitirán hacer una gran transformación para crear espacios para la gente y financiar centros de innovación. Vamos a ser quien le haga todos los análisis fitopatológicos de Portugal. Seguiremos invirtiendo mucho ahí. En igualdad: en Vigo, en octubre, va a haber el primer encuentro internacional de artes escénicas con mujeres de toda Europa que vendrán a Vigo a debatir sobre sus proyectos y demandas que tienen. Tenemos miles de ideas.

Presidencia del PSdeG

-¿Cómo han sido estos primeros meses como presidenta del PSdeG?

-Estoy orgullosísima de que mi partido haya decidido que yo fuera la presidenta. El secretario general me ha escuchado las demandas relacionadas con la ciudad y le he pedido reuniones con sectores y siempre ha respondido. Estoy muy satisfecha de nuestra relación.

-¿Será Formoso el candidato a la Xunta por el PSdeG en 2024?

-Ya lo ha dicho él, se va a presentar a las primarias y elegiremos. Tiene mi aval.

-¿Se ve usted como candidata a la Xunta?

-No. Quiero ser presidenta de la Diputación. Valentín está construyendo un proyecto político para Galicia y tenemos que remar todos para que sea el mejor posible e ilusione a la gente.

-¿Y como alcaldesa?

-Tenemos un alcalde único, incombustible, extraordinario al que la gente de Vigo quiere muchísimo. Tenemos mucho Abel Caballero para mucho tiempo. Es la mejor noticia que le podemos dar a la ciudad.

-¿Cree que se deberían adelantar las elecciones tras el cambio de presidente en la Xunta?

-Sí, los cargos no se deben heredar nunca.

-Recientemente, PSdeG y PP se cruzaron acusaciones al respecto de una disputa verbal entre usted y la delegada de la Xunta, Marta Fernández-Tapias. ¿Piensa que es posible mejorar la relación entre el gobierno gallego y el PSdeG?

Jamás he tenido ninguna disputa con la señora Tapias ni con nadie. No sabe estar en los actos, no sabe qué lugar ocupa cada uno, genera bastante tensión. Me gustaría mejorar mi relación con el presidente de la Xunta. Me gustaría que me convocara. Yo gestiono un centro de menores, que son millones de euros al año, y es una competencia exclusiva de la Xunta. ¿Nos vamos a poner hablar de eso para que yo pueda usar ese dinero para mejorar la vida de la gente en los concellos? Me encantaría. Solo tiene que llamarme. En estos meses, ni una sola llamada.

-La ministra de Justicia indicó que no se indultaría al funcionario condenado por el caso cuñada. ¿Confía en que se le pueda indultar?

-No entro en esas cuestiones, con las que no tengo nada que ver. Ya he opinado todo lo que tenía que opinar. Las leyes marcan los derechos de las personas. Sé que hay gente a las que no les gustan, a mí sí. Me gusta la democracia, el principio de la legalidad, y soy una persona intachable. Hace tiempo que he decidido no entrar en la basura del PP. Le dejo al PP el mal olor. Su actitud daña a la democracia. No le hago ni caso. Sonrío a cada insulto.

-El Supremo ha confirmado la condena a Chaves y Griñán por el “caso ERE”. ¿Le parece justo?

-Conozco muchísimo y respeto muchísimo a Griñán, es un hombre intachable y me parece absolutamente injusto. Casos mucho peores en los que sí se llevaron dinero público están en la calle y tertulias. Griñán tiene mi admiración y la tendrá siempre. Es injustísimo lo que está viviendo. Quiero que me sienta a su lado humana y políticamente. En este país, le tenemos que dar una vuelta a la posición de los tres poderes y de cómo mejorar su funcionamiento.

-Un deseo para este año.

-Que llegue rápido el 10 de agosto para poder abrazar a mi nieto, que lo tengo en Colombia y no lo veo desde marzo.