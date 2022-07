Anteayer escribimos aquí de turismo y arte, ayer de bares y hoy hablamos de Dios, al menos implícitamente porque voy a hacerlo de Lorenzo Ramos Fernández, que como sacerdote salesiano pertenece a su ejército en la tierra. Y es que al páter Lorenzo, ahora que se había afianzado gustoso en esta ciudad tras llegar hace seis años para ejercer como párroco en María Auxiliadora y como añadido de Director de la obra salesiana de Vigo, le mandan a otro campo de batalla: Salamanca. Callo ya tiene porque ha ejercido de Director Titular en muchos colegios de la provincia salesiana de Madrid como Carabanchel Alto, Estrecho, Puente Vallecas, Puertollano y como párroco en el Paseo Extremadura, San Juan Bosco y María Auxiliadora de Atocha. ¿Y a dónde le mandan? Pues a dirigir la Obra de San José, en el barrio salmantino de Pizarrales, especializada en Formación Profesional y con consolidado prestigio como tal, aunque el barrio, en sus últimos números, tiene su aquel conflictivo. Yo no conozco al salesiano Ramos pero me dice uno de sus fieles que es persona buena y dicharachera y debe ser por todo su trabajo y su amigabilidad por lo que el 6 de agosto, en el hotel Coia, la parroquia salesiana, catequistas, etc. le darán cariñosa despedida. Amén, páter.

Juan González “el etíope” Sigo hablando de Dios porque me acaba de llegar un correo de mi admirado Juan González, misionero comboniano a quien le hicimos sus memorias en FARO hace unos años. Me escribe desde Etiopía, tras pasar un tiempo entre nosotros, como gallego que es con morriña hace más de medio siglo de esta tierra, tan alejado como está en aquella etíope. Tras muchos años ¡qué feliz su encuentro con su familia gallega, nada menos que 36, por lo que hubo de buscar espacio en un seminario! Tras esta bocanada de aires galaicos, que le vino al pelo, ya está en Hawassa (Etiopía), donde la situación es cada vez más confusa y llena de conflictos. Allí anda hace medio siglo entre los desposeídos, mientras nosotros estamos preocupados por si nos suben el gas. ¿Estará Dios en O Courel? Yo mismo sentí la presencia de Dios el otro día, cuando fui a dar un pregón al Courel por su festival Courelson y Marcos Reinoso, vigués que no creo que crea en Dios pero preside la asociación que busca a esa zona un desarrollo sostenible, me llevó a la Devesa de Rogueira junto a otros como la música y compositora viguesa Lucía Martínez. Tanta belleza natural inducía a sentirlo, aunque fuera como figura retórica. Ya asomaba el fuego no muy lejos aquel viernes, el festival hubo de suspenderse el sábado en Folgoso y este sábado, a partir de las 20.30 horas, en la aldea de Paderne de Courel, volverá con la actuación de Sumrrá. Y el sábado, día 6, The Fabulous Resaca Brothers lo harán en Vilamor, tras haberse suspendido su concierto en días pasado por culpa del fuego.