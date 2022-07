En los últimos años, las compañías de seguridad han recurrido a un supuesto auge del fenómeno de la okupación para alimentar sus mensajes publicitarios. "Ponga este sistema de vigilancia y evítese sustos, no vaya a ser que a la vuelta de una ausencia más o menos prolongada se encuentre con unos invitados no deseados en casa". En el caso de las inquilinas que se han hecho fuertes en un piso de la Travesía de Vigo, no parece que ni la más sofisticada de las cámaras las hubiese disuadido.

Y es que dos vecinos de un noveno piso de esta populosa calle se encontraron el martes, tras unas vacaciones fuera de la ciudad, con dos nidos de avispas velutinas. Uno está en el techo, entre dos balcones, y el otro en el punto más elevado de un tejado a dos aguas —caballete— del edificio, en otra fachada que da a la calle Coutadas. "No puedo abrir la ventana, me dan mucho miedo", cuenta la propietaria del apartamento. La vecina llegó el lunes tras una ausencia de 10 días, y al día siguiente se encontró con los nidos, de momento de pequeñas dimensiones. Sospecha, pues, que se asentaron durante su estancia fuera de casa. De inmediato llamó al 012, el teléfono que la Xunta pone a disposición de la ciudadanía para avisar de la presencia de velutinas, pero le fue imposible contactar con ningún empleado. Luego lo intentó a través de un correo electrónico (012@xunta.gal), también sin éxito. Finalmente, ayer miércoles a primera hora consiguió que alguien le atendiese al otro lado de la línea. Le comunicó, relata, que ya la avisarían cuando algún técnico pudiese pasarse por la vivienda para retirar el nido. Pero desde entonces, hasta alrededor de las 18:00 de este jueves, no ha vuelto a tener noticias. La mujer vive con angustia estas horas con las velutinas a escasa distancia de su hogar: "Son muy peligrosas". Teme, además, que cuanto más se demore la retirada más crezca el nido, que todavía es de pequeñas dimensiones pero ya alberga a "muchísimas" avispas.