¿Quién de los que vivieron los años 80 en Vigo no se acuerda del aquel pub Niuport abierto en el puerto por Gerardo González, ese ser amigable, de espíritu innovador e hiperactiva psique en el mejor sentido de la palabra? ¿Quién no del restaurante Maremagnum, que sentó en Vigo un precedente, sobre la piscina del Náutico? Gerardo inició después su periplo madrileño abriendo allí tres restaurantes, el último de ellos el Terramundi, que ahora tiene alquilado a otro grupo vigués, el de José Figueredo. Pasaron años, no paró el hombre de hacer cosas nuevas y ahora, jubilado pero no quieto, se lió montando con otros amigos (directores de Conservatorio, hoteleros y hosteleros) una asociación sin ánimo de lucro llamada Comida comestible. Lo que pretende y ya se ha estrenado es ayudar a que los jóvenes cocineros, maitres, músicos, etc. se encuentren, desarrollen proyectos colaborativos juntos. Para ello han “parido” un restaurante efímero (pop up) que aparece en un lugar, un solo día, con una comida que concilian con una selecta actuación musical para que los cinco sentidos caminen de la mano. Y se estrenaron en Valencia con alta cocina de raíces árabes y música antigua árabe y sefardí del grupo Entrebescant Ensemble. En Vigo, quizás en agosto.

¡Pardiez, La Cultural Brunch! ¿No os dije que hoy lo dedicaría a bares? Escribo a la hora del desayuno y me está doliendo el apetito al ver los menús del último restaurante abierto en Vigo, La Cultural Brunch: seis recetas de Huevos Benedict, platos de otras culturas, tostadas de pan de Cea... La culpa la tiene Jesús Míguez, un joven trabajador y hostelero hecho a sí mismo desde que se adjudicó en subasta, hace diez años, el Centro Cultural de Ventosela en Redondela, La Cultural. Ahí comenzó su aventura gastronómica, desarrolló saberes, se pasó a Vigo y su calle Zamora donde consolida el concepto de brunch, una forma de comer diferente, y ahora amplía y mejora ostensiblemente su espacio en el edificio Bonín. Ver los platos emociona. La cocina desde las nueve y media a 16.30, sábados más. ¡La ley seca llega a Vigo! Que yo sepa es la primera vermutería de Vigo y la abrió Ana Martínez Oliveira, la compañera de fatigas durante años: Vinoteca A Meiga (Vigo), Los Caprichos de Moffy (Tui) de Jon Knorr. Se llama La ley seca y está en El Principal (Velázquez Moreno, 17 1ª planta), con vermús en exclusiva como La Madre, Dulce y Canalla o Florum. Por si queréis acompañarlo tendrá latas de Conservas Broto, de Cambados, y un chardonnay blanco y un syrah joven de Bodegas Sers (Somontano) que no tiene nadie en Galicia. Prepara su página web y ofrecerá catas a domicilio. ¡Bravo, Ana!