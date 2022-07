¿Qué hacía David Trueba con sabe Dios quién en Tomiño?

La indomable alcaldesa Sandra González ha puesto tan en boga Tomiño que es capaz de llevarlo a la meca del cine. Bueno, lo del cine me lo invento pero me lo pone a pelo David Trueba. Y es que la noche del pasado domingo apareció en la plaza de la localidad este director, novelista y columnista, acompañado de un grupo de amigos o familiares. El que fuera marido de la actriz Ariadna Gil, actual compañera del actor Viggo Mortensen (en este país el cambio de pareja es un deporte muy común, aún no el intercambio), se sentó en una de sus concurridas terrazas a degustar productos de la tierra. Muy cerca, por cierto, estaba el periodista y escritor J. Benito Fernández, aunque éste no es tan inusual porque, nativo de la zona, pasa ahí sus vacaciones. Desconozco si Trueba anda de solaz o tratando de localizar para un próximo proyecto de cine. O pensando en un nuevo escenario para el nuevo programa televisivo que acaba de estrenar con Wyoming, “Usted está aquí”. Véte tú a saber.

Un pis en Vigo de 750 euros Acabo de recibir de Suiza un ejemplar del periódico Neue Zürcher Zetung del mes pasado con el que se prueba que era cierto lo que anticipé hace unos cuantos días: que un artículo de contraportada que habla sobre la ciudad de Vigo la califica como “lugar de vacaciones español”, aunque la noticia es que en la misma se multa con 750 euros a quien orina en el agua cuando se baña. Es nada menos que el subtítulo de la misma (“Der spaniscle Ferienort Vigo...”) y más extraño aún es que afirmación tan peregrina se destaque en un periódico importante en el mundo internacional financiero o, al menos, entre los bancos suizos. Me lo envía ese suizo amante y buen conocedor de Galicia que es Bruno Kammerer, desconsolado porque perdió la casa de Hío- Cangas que tenía alquilada hace decenas de años para sus continuas estancias. La pintura de Ángeles Mera Os juro que mañana os hablo de nuevos bares porque estos calores no incitan a introspecciones culturales sino a cosas más leves y bebedizas pero hoy no me puedo olvidar de Ángeles Mera Fernández tras encontrarme con ella en Baiona. Y es que inauguró en la Capitanía Marítima de este veraniego enclave una exposición que permite, en alguno de sus cuadros, sentir el frescor de nuestros ríos. El agua riega la piedra, la madera se abraza a ella, de ambas brota el verde, virado en su tono por la bruma, calando el agua... Ahí veréis lo que en sus inicios fue una representación fiel de los elementos orgánicos vegetales e inorgánicos de la naturaleza que, con los años, evolucionó hacia una forma de expresión que surge de su propio imaginario.