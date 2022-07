Las playas de Vigo logran un “pleno” de excelencia en la calidad de sus aguas

Las playas del municipio vigués mantienen su buen estado de forma desde comienzos de verano. Así se aprecia en los últimos análisis realizados por la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade, donde no se ha detectado ninguna anomalía en estas aguas. Y es que los niveles de bacterias como Ecoli o Enterococo son mínimos o normales, no siendo necesaria la no recomendación al baño en cualquier arenal de Vigo.

Estos análisis se han llevado a cabo en las zonas de baño de A Sobreira, Arganzada, Calzoa, Canido, Carracido, Carril, Figueiras, Fontaíña, Fontes, Fortiñón, Mende, Mourisca, O Adro, O Portiño, O Vao, Punta, Rodas, Samil, Santa Baia, Tombo do Gato, Toralla y Xunqueiro, durante cuatro muestreos diferentes: uno a finales de mayo, otros dos a principios y finales de junio y otros dos en julio. En este último, practicado entre los días 17 y 21 de este mes, los resultados han arrojado unos valores normales para todas las playas. Esto concuerda con la calificación de “excelente” que se le otorgaron a las aguas de Vigo también por parte de Sanidade al inicio de la temporada de verano. Igualmente, la situación no ha sido siempre así, y en alguna de estas analíticas pasadas, sí se detectó algunos valores coincidentes con una contaminación microbiológica, siendo no recomendable bañarse. Concretamente, en Calzoa y Samil se detectaron en dos momentos del verano estos índices alterados. En el caso de la primera, en los análisis realizados el 23 de mayo los niveles de Ecoli eran notablemente superiores a los establecidos como normales. También en su extremo izquierda, el 19 de junio también se detectaron valores altos tanto de Ecoli como de Enterococo. En ambas situaciones, fueron subsanados ya que en las siguientes analíticas, los resultados son buenos. En cuanto a Samil, se registraron valores altos también de ambas bacterias en los análisis del 19 de junio, siendo subsanados tan solo dos días después. El área de Vigo aprueba; problemas en Pontevedra Esta misma situación de excelencia se traslada también a los municipios del área. Por ejemplo, tanto Redondela, como Nigrán, Baiona, Cangas o Moaña, los cinco ayuntamientos tienen sus aguas en un buen estado sin registrarse en este último análisis de Sanidade llevados a cabo en julio unos valores anormales y permitiendo el baño en todas ellas. Frente a la situación de Vigo, nos encontramos la de Pontevedra y su área. De las 13 playas con algún tipo de contaminación localizadas en estos dos últimos meses, ocho hace tiempo que no han vuelto a repetir esos resultados, pero cinco recibieron el “suspenso” en el último control realizado por lo que cuentan con una recomendación expresa de no bañarse en sus aguas. Se trata de la playa fluvial de Pontevedra, en la que se detectó un exceso de Ecoli el pasado día 19, la de Xiorto en Poio, con el mismo resultado en esa jornada, y tres de Sanxenxo: A Carabuxeira, con datos anómalos desde el 11 de julio, Nanín y Areas Izquierda, donde se detectó Ecoli y Enterococo intestinal respectivamente el día 19. En todo caso, Sanidade realizó ayer una nueva tanda de análisis, al menos en Sanxenxo, y se aguardan sus resultados para mañana o el jueves. Las otras ocho zonas de baño donde se detectaron, entre mayo y junio, anomalías se localizan en Cerdedo-Cotobade y Poio. En el primer caso, son cuatro de las cinco fluviales de este municipio: Carballedo, Pozo Negro, Xesteira y Viascón, pero desde el 8 de junio no se detectan problemas, por que su calidad actual es correcta. La de Calvelo, en el Lérez, no registró anomalías. En Poio, además de la de Xiorto, a día de hoy con deficiencias, en las anteriores semanas hubo resultados incorrectos en Fontemaior, O Laño, Lourido y Raxó. Su calidad es ahora adecuada. 1.- Análisis de las aguas entre mayo y julio La Consellería de Sanidade realiza análisis de las aguas de las zonas de baño desde el comienzo de verano de forma progresiva.  2.- Un total de 22 arenales a estudiar En Vigo son 22 las playas y zonas de baño cuyas aguas de estudian. En Samil y Calzoa se realizan varios muestreos por su tamaño.  3.- Bacterias de Ecoli y Enterococo Los valores que la consellería analiza son los índices de bacterias como el Ecoli y Enterococo, su alto valor motiva el no baño.