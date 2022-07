Los colegios perdieron 40 aulas y casi 2.000 niños entre Infantil y Primaria desde 2013

El descenso de alumnos por la caída de la natalidad avanza de forma imparable tanto en la comunidad a nivel general como en Vigo en particular. Y no solo en el segundo ciclo de Educación Infantil ( de 3 a 6 años), ya que Educación Primaria también está notando ya las consecuencias. Según los datos que maneja el Instituto Galego de Estadística (IGE), en poco menos de una década, los colegios públicos de la ciudad perdieron un total de 1.827 niños lo que supuso el cierre de casi 40 aulas (39 en concreto).

Así, mientras en el curso 20/21 los colegios de Vigo contaban con 160 aulas de Infantil y 355 en Primaria, en el año lectivo 12/13 la cifra se situaba en las 183 y 371 respectivamente. En lo relativo al número de alumnos, 8.047 eran los niños que cursaron el primer año de Infantil en el 12/13, mientras que en el año 20/21 lo hicieron 6.689, 1358 menos.

Efecto cadena

La caída en Primaria no es tan acentuada como en Infantil, si bien se trata de un efecto cadena, ya que si no hay alumnado en Infantil, tampoco lo habrá después en Primaria. De igual modo, importante también precisar que Educación Infantil no es obligatoria.

Cierre de escuelas

Esta información, que fue facilitada “directamente” al IGE por la Consellería de Educación, muestra con preocupación como esta bajada de matrículas mermó el número de unidades en los centros educativos, no llegando en muchos casos a cubrir el mínimo de alumnos y abocando, como pasó hace tres años con la Escuela Infantil de Zamáns, que tuvo que ser cerrada por la Xunta por la ausencia de niños.

Pupitres vacíos

La situación no es cosa del pasado sino que continúa a lo largo de este curso. Ejemplo claro es el de la solicitud de plazas en Educación Infantil para este próximo curso 2022/2023, donde quedaron desiertas cuatro de cada diez: de las 2.900 ofertadas se cubrieron 1.700, es decir, poco menos del 60%.

Dos aulas cerradas

Esta realidad ya obligó a mover ficha a la Consellería, que habría transmitido como mínimo a dos centros –CEIP O Pombal y el CEIP Frián-Teis– que iniciarían el próximo curso con un aula de Infantil menos. Se desconoce todavía si Educación trasladará esta medida a más centros educativos de Vigo.

Bajada de la ratio

Como contrapartida a esta caída de la natalidad, la comunidad educativa pide aprovechar la coyuntura para bajar la ratio de alumnos por aula. Hay que recordar que esta está fijada en 25 alumnos en Educación Infantil y Primaria, 30 en ESO y 33 en Bachillerato, siempre sin contar con posibles repetidores.

Desdobles

Con la pandemia, muchos centros se vieron obligados a hacer desdobles de aulas para juntar el menor número de alumnos por unidades y no favorecer los contagios, situación que hizo mejorar la calidad educativa al ofrecer un aprendizaje más individualizado.

Niños de 0 a 3 años

Y es precisamente esto lo que demanda la comunidad educativa: aprovechar que la natalidad está a la baja para reducir las ratios. Esta medida ya ha sido propuesta por el Gobierno estatal para el primer ciclo de Educación Infantil ( de 0 a 3 años).

Así, las aulas de 0 a 1 año tendrían un máximo de ocho alumnos; en las de 1 a 2 años será de 12 niños, cuando en la comunidad gallega el máximo está en 13; y en el caso de 2 a 3 años se reduciría la ratio de 20 a 18 niños por aula.

Polos creativos

Dentro de la iniciativa marcada por la Xunta de adaptar los espacios educativos a las nueva necesidades metodológicas y transformación digital –tomando como hoja de ruta el Plan de Arquitectura Pedagógico–, la Consellería implantará polos creativos en un total de 10 centros de Vigo: CEP Santa Tegra-Teis, CEIP Balaídos, CEIP Mosteiro-Bembrive, IES Carlos Casares, IES Santa Irene, IES Rosáis 2, IES Valadares, CEIP Pintor Laxeiro, CEIP Vicente Risco e IES de Teis. Se trata de un espacio que girará en torno a las competencias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y el pensamiento de diseño y habilidades. Funcionarán como centro de actividades en los que se trabaje la inteligencia artificial y otras tecnologías intensivas, el procesado audiovisual y artístico, realidad virtual e impresión 3D, mecanizado de diferentes materiales, electromecánica, robótica y microcontroladores, entre otras.