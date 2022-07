“Ampliaremos el ancho del espigón del Náutico con una estructura hacia el mar”

Muestra su orgullo por las buenas cifras que regala el Puerto tras el mal trago de la peor parte de la pandemia y hace un repaso de los proyectos que tiene en marcha, con especial hincapié en el abrazo a la ciudad con las humanizaciones y el esfuerzo por cuidar a las decenas de miles de trabajadores que dan aire a los pulmones de la entidad.

Es con lo que se queda tras poco más de año y medio en el puesto el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña, que recibe a FARO en su despacho de la Praza da Estrela para actualizar el estado de las iniciativas y avanzar actuaciones en la ciudad.

–¿Qué balance hace de su etapa como presidente del Puerto?

–Es poco tiempo, pero estoy muy contento porque hay un proyecto sólido en el Puerto de Vigo y, pese a las dificultades de estos años, de la pandemia y la pospandemia, el Puerto ha salido reforzado. Se ha visto que las empresas de nuestro entorno son maduras y el Puerto ha seguido sirviéndolas en todas las terminales.

–¿Qué estrategia maneja el Puerto para competir con Leixões?

–La estrategia Blue Growth, con la que llevamos años. La idea es tratar de establecer una serie de ejes fundamentales con la sostenibilidad como elemento principal en términos económicos, medioambientales y sociales. Además, con la digitalización: nuestra idea es eliminar el papel en dos años aproximadamente. También buscando que sea un puerto inclusivo desde el punto de vista de las infraestructuras, como estamos haciendo con las humanizaciones, y con la creación de estructuras que mejoren la calidad de los trabajadores y usuarios, como el Comité de Bienestar. Y algo que me gusta mucho es que somos un puerto cardioprotegido.

–Competir con Leixões también significa ganar espacio en las terminales de Bouzas y Guixar.

–Sí. La falta de espacio es un problema de hace muchos años. Es un tema crónico, pero estamos dando pasos para mejorar. Uno de ellos es hacer reorganizaciones internas, por ejemplo, la que queremos realizar en contenedores: la idea es eliminar instalaciones que no tienen uso o tienen poco uso para lograr que la terminal pueda crecer, no renovar alguna concesión si la actividad no es imprescindible que se haga en el puerto o la creación de silos. También es importante la gestión adecuada de la mercancía, lo hemos logrado muy bien en la zona de contenedores. Mejorar la rotación del puerto para que la mercancía salga y entre de forma rápida. No hemos tenido colapsos, no hay buques en espera, respondemos en muy pocas horas, pero podemos hacerlo mejor. La digitalización nos ayudará a eso, a ser más efectivos y dar calidad de servicio.

–¿Cómo acabará el año el Puerto en tráficos?

–Las perspectivas son buenas. Venimos de años de crecimiento y, hasta ahora, en el acumulado de este año, estamos en un crecimiento del 2,5%. El resultado sería mucho mejor todavía si se estabilizase la crisis de los microchips. En TEU, es decir, contenedores, las cifras son altísimas, con un crecimiento acumulado en el año de en torno a un 13%.

–¿Cuáles son las perspectivas con la fruta?

–Estamos muy contentos porque es un tráfico que ha experimentado un crecimiento espectacular y seguimos creciendo. La respuesta de la terminal es rápida, por lo que muchas empresas se decantan por Vigo. Está creciendo y seguirá creciendo. En breve, seguramente, incorporaremos nuevos tráficos.

–¿Podría concretar qué nuevos tráficos habrá?

–Estamos a punto de cerrarlos.

–¿Está dispuesto a rebajar las tasas del almacenamiento de automóviles?

–Hemos hecho un gran esfuerzo. La recuperación del espacio de la Zona Franca ha sido con una bajada de tasas. El Puerto es autosuficiente, depende de sus ingresos, por lo que hay que buscar el equilibrio entre las tasas, la actividad y la inversión.

–¿Habrá nuevas empresas en la Plisan este año?

–Hemos hecho ya un inicio muy importante. Hay siete empresas. Albo empezará en octubre o noviembre, la expectativa es muy positiva. Está conectada por carretera y, pronto, sabremos si se puede financiar con fondos europeos el enlace ferroviario, con el que dará otro salto de calidad.

–¿Cuándo podría estar la conexión ferroviaria?

–El proyecto está finalizado y aprobado. Dependemos de la financiación. Estamos hablando de unos 25 millones de euros. Tenemos muchas esperanzas en lograr fondos europeos para la actuación. En los próximos meses, deberíamos tener noticias. A partir de ahí, lo licitaríamos y podría estar en un tiempo reducido.

–¿Hay alguna novedad al respecto del Plan de Usos?

–Han pasado dos años y medio desde que se envió al Ministerio y no tenemos respuesta. Nos da igual que sea simplificada u ordinaria, pero que informe. Queremos avanzar y no perder más tiempo.

–Descartada la grada en el espigón, ¿hay algún proyecto en mente para que Vigo pueda tocar el mar sin ir a Bouzas o Teis?

–Estamos valorando en el espigón actuaciones seguras. El problema es que, si hacemos grada hacia la parte interna, perdemos espacio de barcos en el Náutico y hay fallos de seguridad: si te quieres bañar, hay que tener en cuenta que hay barcos y circulación, es una zona con cierta inseguridad, no es una playa, pero estamos viendo alternativas que mejoren esa posibilidad, sean seguras y permitan ganar espacio para el disfrute.

–¿Podría desvelar alguna?

–Estamos valorando ampliar el ancho del espigón del Náutico hacia la zona mar con una estructura pilotada, una plataforma que sirva de mirador o balcón, por lo que su superficie aumentaría: habría más espacio para el paseo, tomar el sol, estar sentado… Sería como un tramo voladizo, como un balcón que permitiría ver también la actividad portuaria.

–¿Cuándo se podrá disfrutar el visor submarino de A Laxe?

–En septiembre u octubre.

–Con los documentos, fotos históricas y objetos que atesora el Puerto de Vigo, ¿se ha valorado la creación de un museo?

–Estamos viendo de empezar por crear un museo virtual con todo lo que tenemos y, posteriormente, analizaremos la posibilidad de establecer una sede física en un crecimiento posterior. Es una idea y trataremos de ver si podemos avanzar en los próximos meses.

“El tren a Bouzas es necesario, lo pide Europa” –El Puerto proyecta el antiguo cargadero de Rande como base de barcos oceanográficos. ¿Se ha pronunciado el Ministerio? –Hemos estado con personas del Ministerio, les hemos explicado el tema, les ha gustado, y estamos esperando su respuesta. Creemos que sería ideal para consolidar la base de los barcos del Instituto Oceanográfico y del Centro de Investigaciones en Vigo. –Los vecinos denuncian molestias por el ruido del depósito de contenedores de Rande. ¿Se mantienen los planes? –Es una zona que siempre ha sido cargadero. Nos hemos ofrecido a la alcaldesa a estudiar la situación si hay molestias para cambiar la actividad o hacer cosas que no molesten, pero es área portuaria, siempre lo ha sido, y, lógicamente, con la falta de espacio, es una zona positiva para el Puerto y para Redondela, eso genera empleo. –¿Sigue confiando en que se hará el tren a Bouzas? –No es una petición personal, sino del Puerto, y diría que de la ciudad y del área metropolitana. A las terminales que no tienen conexión, Europa les pone fecha de caducidad; promociona las conexiones ferroviarias para todo. Y hay fondos europeos. Creo que la conexión es necesaria e imprescindible y, luego, la conexión a la salida sur, la que los técnicos diseñen. Subterránea, por supuesto, que no afecte a la ciudad, estoy de acuerdo. –¿Qué dice Puertos del Estado? –Ve lo que vemos nosotros. –¿Y el Ministerio? –Está en la fase de estudio. Queremos estar en ese grupo que está haciendo el estudio. Hemos enviado informes y enviaremos más. Es una necesidad, Europa dice que tenemos que tener conexión ferroviaria.

–¿Cuándo estarán los nuevos puestos de inspección fronteriza (PIF)?

Estamos finalizando el proyecto del PIF de Guixar, que seguramente integre las oficinas de la terminal de contenedores, una vez acabado, que será en semanas, se enviará a los ministerios implicados para que den su visto bueno. Hemos hecho el proyecto en colaboración con toda la gente de los ministerios, pero tienen que ratificarlo, y también con la dirección general de la UE que certifica la adecuación de estos proyectos.

– ¿La hidrogenera de Bouzas en qué punto está?

El proyecto Julio Verne estamos muy contentos porque está muy maduro, están presentados a subvenciones. Nos dicen que, a finales de agosto o principios de septiembre, vamos a poder saber si logramos la subvención. Un dato muy positivo es que el 80% de la energía que se va a generar ya tiene clientes, ya tiene alguien que la va a consumir. Es de los pocos proyectos que van dirigidos a la movilidad terrestre y marítima. Será innovador.

– ¿Qué sectores están interesados?

El transporte por carretera está muy interesado. Por ahora, no hay transporte marítimo interesado. Hay proyectos en paralelo de electrificación de buques, el Green Bay Vigo también va por esa línea.

– El puerto de Vigo ha recuperado el liderazgo del noroeste ibérico en cruceros. ¿Cuál es el secreto de este éxito?

Son múltiples. Tenemos unos muelles adecuados y servicios a la naviera buenos. Una ría protegida. El paquete turístico tiene que ser adecuado, y creo que en Vigo tenemos una amplia gama de atractivos en la propia ciudad de Vigo y en el entorno, con Baiona, A Guarda, Santiago, las rutas enoturísticas… Estamos muy contentos. Es un sector que ha salido de la pandemia con fuerza.

– ¿Hará el Puerto promoción comercial en paralelo a las navieras?

Sí, queremos seguir haciendo. De hecho, estuvimos en la feria de Miami para promocionar a Vigo, pero la mejor promoción es el boca a boca de los cruceristas. El camino de Santiago es un elemento importantísimo también, así como las Cíes.

– ¿En qué punto está la reordenación de Guixar?

En un punto muy interesante. Estamos finalizando el proyecto del PIF de Guixar, estamos también en la posibilidad de eliminar siete silos que la empresa quiere eliminar y hacer en otra zona dos equivalentes en capacidad que ocuparían menos superficie y un poco más de altura. Pendientes del Tribunal Superior. Sería mucho más fácil para hacer crecer la terminal. Aparte, hemos pedido a Adif que los terrenos de la terminal que no sean necesarios cuando deje de haber pasajeros el espacio sobrante cedida en su momento a Renfe podamos también reutilizarlos para actividades portuarias.

– ¿Y la de Bouzas?

Lo más urgente es el silo, y en esto estamos ya trabajando con los proyectos, que van a tener un encarecimiento por culpa de la subida de precios de la mercancía, y los movimientos en dársenas interiores de mejora de espacios y mejora de rampas, alargamiento. La segunda fase sería la de crecer hacia la ría con la estructura mínima posible, no los 200.000 m2 que se barajaron cuando Caballero era presidente del Puerto ni tampoco la que presentó López Veiga de 70.000, esta es de 18.000 aproximadamente, y se hará cuando se apruebe la DEU. La primera fase, para los dos tres próximos años, la segunda, va muy lento el Ministerio, nos iríamos a cuatro o seis años. En Guixar, dependemos de los movimientos, pero la idea es acortarlo a dos años. Necesitamos crecer porque la actividad es cada vez mayor.

– ¿Cómo valora el final de Barreras?

Creo que con optimismo. Nos dejó muy tocados que dos emblemas de la construcción naval, Vulcano y Barreras, estaban parados y con problemas. Han salido con proyectos. Estamos pendientes de que nos den novedades de Vulcano, pero Barreras con Armón con una cartera ya importante, creemos que iniciará de inmediato su actividad. El sector naval es muy importante para nosotros, no solo genera empleo, además, da servicios a cualquier barco que viene a Vigo, que tiene todo: capacidad de atraque y empresas auxiliares.

– ¿Cómo ve el futuro de la nueva Vulcano?

Con esperanza, después de años parada, hay una empresa que ha mostrado interés y ha hecho una inversión y nosotros le hemos marcado unos plazos muy concretos de inversión y actividad para que lo pueda hacer. Estamos pendiente de dar el pistoletazo de salida para su nueva actividad, esperamos que sea pronto.

– ¿Se van a sacar más empresas de la zona portuaria?

No se renovarán concesiones de forma automática, analizaremos en cada momento si la empresa puede realizar actividad fuera del ámbito portuario y recuperar ese espacio para actividad propiamente portuaria. Hemos tenido reuniones con empresas del puerto para enseñarles la Plisan, para que sepan, a la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), a la de Galicia, para que conozcan ese espacio que va a tener una conectividad doble en breve. Hay muchas concesiones.

– ¿En qué punto se encuentra el plan de usos?

Hemos tenido reuniones con el Ministerio le hemos dicho que nos digan la fórmula para hacerlo, han pasado dos años y medio y no tenemos respuesta. Nos da igual que sea simplificada, que sea ordinaria, pero que nos informen, porque queremos seguir para adelante, no queremos perder más tiempo, tenemos un equipo preparado para presentarlo y creo que esto nos limita, no podemos hacer un proyecto constructivo ni encontrar financiación. Y, hoy en día, los puertos tienen que ser muy ágiles porque la competencia es dura.

– ¿Cuándo se abrirá la oficina de la FAO en Vigo?

Es un proceso bastante lento. Hemos dado pasos ya muy importantes, como la declaración institucional firmada por la FAO como por Puertos del Estado, la Consellería, la Secretaría de Pesca diciendo que estamos muy interesados en esta oficina. Han estado con nosotros haciendo el cuarto taller y la verdad es que ven que el Puerto es un sitio muy importante y podemos ser la capital de la pesca sostenible. Somos un ejemplo ya así lo han visto. En los talleres, han venido representantes muy importantes, de alto nivel, de hasta 14 países de todos los continentes. Creo que podemos dar noticias buenas en breve. Tienen reuniones en septiembre u octubre, podríamos tener alguna noticia más a partir de ahí. El hecho de que la FAO nos ponga como un ejemplo, realice aquí sus talleres sobre la economía azul y hayamos unido tanto el Ministerio, la Xunta, Puertos del Estado y nosotros como Puerto de Vigo es un paso muy importante.

– ¿Se prevén más humanizaciones en terrenos portuarios?

Ya casi no quedan. Seguiremos viendo, iremos progresivamente. Tenemos en marcha la renovación del paseo de Bouzas, tenemos adjudicado el tramo de paseo peatonal y ciclista de O Berbés para conectar Portocultura A Laxe con Beiramar y estamos finalizando el proyecto, faltan informes sectoriales, de la calle Coruña hasta Bouzas. Esos son inversiones de 12 o 14 millones de euros, seguramente, somos el Puerto que más invierte en proyectos puerto-ciudad de España. Es importante. El carril bici podría empezar obras el año que viene y estar a finales del 23 o 24. El de O Berbés, la idea es que esté a principios del próximo año.

– Hace un año, aseguraba que la relación con el Concello era “mejorable”. ¿Ha mejorado?

Sigo pensando lo mismo. Me quiero llevar bien. Es miembro del Consejo de Administración del Puerto, pero creo que tiene que apoyar más las inversiones del Puerto. Es fundamental. Él sabe porque lo pidió siendo presidente del Puerto en el año 2006 una obra de las más importantes era la conexión ferroviaria con la terminal de Bouzas. No ha cambiado nada, todo lo contrario: Europa lo pone como objetivo a corto o medio plazo. No podemos quedarnos atrás. Me gustaría que el Concello nos apoyara en esto, nos apoyara en la reorganización, en la petición de los espacios a Adif… El puerto es importantísimo para Vigo y su área, el apoyo del Concello debería ser total y absoluto.

– ¿Mantiene su postura al respecto del soterramiento del tráfico en Beiramar?

No podemos asfixiar al Puerto, que cede todo lo que puede. Lo hemos visto en Beiramar, O Berbés, va a ceder en la zona de los astilleros… Cede en todo aquello que no impide que las empresas del área puedan trabajar. O Berbés tiene que seguir siendo la mayor zona de trabajo, seguramente, de Vigo. Pido especial sensibilidad. Que los proyectos del puerto sean recibidos y apoyados.

– ¿Hay alguna novedad al respecto del protocolo de colaboración con la Zona Franca firmado en su día con López Veiga?

No. Hemos hecho parte de él, pero quedan partes por hacer. La Zona Franca, en ese protocolo, dijo que apoyaría siempre las medidas de crecimiento de la terminal de Bouzas y no lo ha hecho. Vamos a seguir trabajando en él. Todo lo que sea colaboración es bueno.

– ¿Habrá más rellenos en la ría?

Hablo siempre de ampliaciones indispensables. No pido ampliaciones para aparcamiento de mercancía, pero sí para que los megabuques puedan venir a Vigo y no elijan otros puertos de alrededor, que están creciendo mucho y llegan barcos cada vez más grandes. Pido las ampliaciones mínimas posibles para mayor línea de atraque y calado. Estamos haciendo el silo, reorganización de espacios, tratando de no renovar todas las concesiones para ganar espacios para el puerto, ganar espacio en la zona de Adif, todo eso es porque no queremos ir a la lámina de mar.

– ¿Es compatible el relleno que se hace frente al auditorio Mar de Vigo con la filosofía verde que el Puerto defiende?

Por supuesto. El crecimiento azul dice que hay que hacer actuaciones con condiciones. El puerto de Vigo, con más actividad que hace 20 años, tiene mejor calidad de aguas. ¿Por qué? Porque lo hacemos mejor, con todos los controles, sin impacto medioambiental.

– ¿Se prevén más actuaciones en el marco de la estrategia de crecimiento azul?

Seguimos trabajando. El Puerto quiere seguir siendo referente en esto.

– Recuperados los conciertos, ¿habrá más actividades lúdicas en los espacios del Puerto?

Está abierto a la ciudad por las obras y las actividades, el Comité de Bienestar, y actividades lúdicas con condiciones muy estrictas de seguridad al máximo y sin perjudicar las inversiones: en la Vigo SeaFest, no dejamos colocar puestos en la zona de madera porque entendemos que es una zona de paseo. Vamos a permitir actividades, pero con condiciones estrictas de seguridad y protección de la inversión.