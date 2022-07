2.000 personas procedentes de otros concellos de Galicia se afincaron en Vigo en 2021

El precio de la vivienda en Vigo hace muy difícil conseguir un piso o apartamento de alquiler de forma asequible. Pero pese a eso, la ciudad sigue siendo la principal referencia para afincarse para las personas que trabajan aquí o en los municipios del entorno o para los que simplemente les gusta todo lo que puede ofrecer la urbe olívica. Prueba de ello son los últimos datos de migraciones publicados por el Instituto Galego de Estatística (IGE) correspondientes a 2021. Según los indicadores, 1.354 vecinos de otras provincias de Galicia se mudaron a Vigo a lo largo de 2021. El IGE no especifica el motivo, pero obviamente la mayoría de casos son por razones laborales. Llama la atención también la cantidad de migrantes procedentes de otros municipios de la provincia de Pontevedra: 2.562, más de 1.200 pertenecientes incluso a localidades del entorno de Vigo.

Respecto a la inmigración externa, es decir, la que llega desde otras comunidades autónomas o de otros países, la ciudad también recuperó niveles similares a los de antes de la pandemia. 1.994 personas procedentes de diferentes puntos de España (sin contar Galicia), se afincaron en la ciudad olívica a lo largo del año pasado. Pero la inmigración extranjera todavía fue mayor, y es que 2.465 personas llegaron a Vigo a lo largo de 2021 para quedarse.

231 412 443 Migrantes en Vigo en 2021 440 677 754 < de 16 años De 16 a 29 INMIGRACIÓN EXTERNA INMIGR. INTERNA De 30 a 54 >de 55 1.011 TOTAL 312 1.003 1.994 OTRAS CCAA 373 2.465 DEL EXTRANJERO 1.764 781 Simón Espinosa 3.742 231 412 443 Migrantes en Vigo en 2021 440 677 < de 16 años 754 De 16 a 29 De 30 a 54 INMIGR. INTERNA INMIGRACIÓN EXTERNA >de 55 1.011 TOTAL 312 1.003 1.994 OTRAS CCAA 373 2.465 DEL EXTRANJERO 1.764 781 3.742 Simón Espinosa 231 412 443 Migrantes en Vigo en 2021 440 677 754 < de 16 años De 16 a 29 INMIGR. INTERNA INMIGRACIÓN EXTERNA De 30 a 54 >de 55 1.011 TOTAL 312 1.003 1.994 OTRAS CCAA 373 2.465 DEL EXTRANJERO 1.764 781 3.742 Simón Espinosa

La población foránea que está desarrollando actividad laboral en Vigo ha crecido un 20% en los dos últimos años, es decir, desde el inicio de la pandemia. Y precisamente eso es lo que llama la atención, el hecho de que pese a la emergencia sanitaria mundial causada por el COVID, con meses en los que estaba prohibido viajar y en los que los ciudadanos apenas podían moverse del municipio en el que vivían, esta cifra ha aumentado, pasando de 4.851 extranjeros trabajando en la ciudad olívica en marzo de 2020, justo el mes en que estalló la pandemia, a los 5.842 del mismo mes de este año. Es decir, casi mil foráneos más afiliados a la seguridad social.

Este crecimiento, desigual a lo largo de los últimos tiempos con algunos altibajos, permite a Vigo consolidarse como la ciudad gallega con un mayor número de extranjeros trabajando, por delante de A Coruña (5.536), Ourense (2.343), Lugo (2.104), Santiago (1.766), Pontevedra (1.222) y Ferrol (635). Precisamente, la mayoría de inmigrantes tanto de otros puntos de España, extranjeros y también de otras zonas de Galicia se encuentran en edad de trabajar, entre los 30 y los 54 años, lo que confirma el laboral como el principal motivo de los que llegan a Vigo. Los mayores de 55 años, es decir, los que se suelen mudar ya pensando en la jubilación, o los jóvenes, los que se mueven en función de los estudios, son los otros grupos de edad de migrantes más comunes que llegan a Vigo.

Cada caso es un mundo y las historias de cada uno de los 5.842 extranjeros que están trabajando ahora mismo en Vigo tienen su particularidad. Hay una buena cantidad de personas que han conseguido un puesto laboral tras quedarse a vivir después de hacer el erasmus en la UVigo, otros que han llegado recientemente a la urbe olívica “por amor” y se han quedado a vivir aquí para formar un futuro con su pareja y también personas que han venido en búsqueda de una vida mejor que en su país de origen.

En cuanto al sexo de las personas migrantes que vienen a Vigo, aunque no hay una gran diferencia, la mayoría son mujeres. Tanto en inmigración interna, aquella que procede de otros puntos de Galicia, como externa, fundamentalmente foránea, son más mujeres que hombres las que llegaron a la ciudad a lo largo del 2021.

Todos estos datos tienen una lectura evidente: Vigo sigue siendo atractivo para las personas que quieren desarrollar su proyecto de vida por las oportunidades laborales que ofrece, tanto en sectores clave en la ciudad como la automoción o también la hostelería, como por las posibilidades de emprender y que el negocio salga bien. Ejemplos concretos hay muchos. Es el caso de Benjamín Gutiérrez, un joven chileno que no lo tuvo fácil en su tierra y decidió coger las maletas, cruzar el Atlántico y asentarse en Vigo. Desde hace unos meses trabaja de camarero en una céntrica cafetería de Vigo. “No me arrepiento en absoluto. Me ha salido bien la apuesta. Y me estoy encontrando una ciudad acogedora, ya no solo desde el punto de vista laboral, sino también social. Me he integrado muy bien y espero seguir aquí muchos años”, asegura Benjamín. La hostelería precisamente es el sector con un mayor protagonismo de trabajadores extranjeros, tanto como camareros como cocineros.