“Llevo preparados 400 temas; será el público el que me diga qué cantar”

El Sonero del mundo, el Faraón, el León, la Voz de la Salsa... son muchos los seudónimos que a lo largo de su 50 años de carrera musical le valieron sus actuaciones, pero realmente Óscar D’León solo hay uno, al igual que su concierto por Galicia. Será en la terraza del Auditorio Mar de Vigo donde el próximo día 25 de julio se podrá disfrutar de los ritmos del principal exponente del mundo de la salsa, galardonado con hasta tres Grammy’s Latinos.

–Está inmerso en una gira por toda Europa; ¿su concierto en Vigo repasará uno por uno estos 50 años de trayectoria o el público que encontrará a un nuevo Óscar D’León?

–Va a haber de todo porque yo estoy preparado para todo, tanto en el aspecto del repertorio como de la energía, mi habilidad sobre la tarima... Lo que hace falta ahora es que el público hable y diga “quiero tal tema” y lo complaceremos. Ellos son los que dirigen el show; y eso no lo hace ninguno. Muchos artistas construyen su show tocando el repertorio que han grabado y es lo que lleva al público. Y a veces el público quiere escuchar otro tema y no se lo ofrecen. Yo prefiero que el público dicte el tema que vamos a interpretar, porque para eso tengo un repertorio con casi 400 temas para complacer en el acto.

–Esta conexión con el público es entonces fundamental y básica en sus conciertos; como si de un menú se tratase.

–Claro, exacto. Así debió haber sido toda la vida con todas las orquestas del mundo, complacer al público y no hacerlo como una revista, mostrarle unos contenidos, esto es lo que hay o esto es lo que tengo, y no es así. El artista tiene que complacer a los gustos del público. Yo ofrezco esa oportunidad, esa alternativa.

–¿Y cómo recibe el público este ofrecimiento? ¿Gusta, convence esta forma de dirigir los conciertos y máxime cuando durante meses el público no podía casi ni levantarse de sus asientos?

–Volver a los conciertos fue como un nuevo amanecer para todos nosotros. Y cuidándose, el que le haya dado COVID y se salvó de esa, está mermado a un 80%, si se hace un buen tratamiento puede recuperar lo que se perdió. A mí me dio COVID en el 2019 y siento que aún no estoy al cien por cien de mi capacidad pero estoy ahí siempre para hacer las cosas y que vayan saliendo.

–Echaba mucho de menos volver a las giras, ver a su público, disfrutar de un concierto...

–Los conciertos tienen que estar siempre ahí, estar siempre presentes para un artista. Es la forma de uno exteriorizar, y en el caso de Óscar D’León, es algo que me nutre, algo que me llena de mucha felicidad. Todo lo que sea ensayar, por ejemplo, yo no tengo esa necesidad sin embargo yo ensayo cada vez que tengo una oportunidad, un huequito. Precisamente ahora mismo voy a ensayar. A los músicos, en su mayoría, no les gusta esta actividad. Quieren ganarse el dinero sin hacer las cosas propias como son los ensayos. Ahí es donde se trabaja para llegar a la tarima listos para ofrecer sus canciones.

–Llevar las actuaciones bien preparadas, bien medidas.

–Claro, hay momentos en los que te puede fallar la memoria y tenemos nuestras dificultades, pero esto es propio de lo que nosotros hacemos.

–Lleva cientos de conciertos a sus espaldas, ¿todavía lograr sentir emociones o sensaciones nuevas ante cada actuación?

–Todavía siento todo lo bueno, todo lo rico para interpretar. Todo lo que se pueda sentir dentro de una expresión musical, eso lo siento yo. Con la de ensayos y conciertos que tengo hecho ya voy muy tranquilo, muy seguro. El que va más intranquilo es el que no se ha trabajado todo antes, pero yo no.

–El público de Vigo lo recibirá con los brazos abiertos.

–Que me esperen porque tengo mucha ansiedad y cariño por encontrarme con ellos, de darles mi amor a través de mi música.