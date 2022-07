La inflación, el COVID y la invasión de Ucrania “frenan” el ferri entre la urbe y el Reino Unido

El servicio regular de ferri al Reino Unido que la ciudad perdió hace más de 40 años no se recuperará, al menos, a corto plazo. El presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Vázquez Almuiña, confirma a FARO que, actualmente, “no hay ninguna naviera que tenga claro que esta ruta le va a ser rentable”. El representante de la entidad de la Praza da Estrela relaciona este frenazo con la inestabilidad económica y social que sufre Europa, marcada por el alza de los precios del combustible y la energía y la invasión de Ucrania. También entra en juego, claro está, la pandemia, que congeló los movimientos entre países y la actividad económica. “Estos factores no generan mucha seguridad. No hay ninguna empresa interesada. La situación está parada, pero eso no quiere decir que, en un momento determinado, pueda volver a haber interés por parte de compañías. Nos gustaría que así fuera”, avanza.

