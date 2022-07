“Unas 3.400 pymes gallegas ya han pedido el kit digital”

Alberto Martínez Lacambra, director general de Red.es, entidad pública encargada de impulsar la digitalización y las TIC, presentó ayer en Vigo el segmento del kit digital dirigido a pymes de entre tres y nueve empleados. FARO ha hablado con él sobre la necesidad de la digitalización de las empresas.

–¿Cuál es el nivel de digitalización de las compañías gallegas frente a otras autonomías?

–Está en términos promedio del resto del país, pero es evidente que en el segmento de empresas de menos de 50 empleados tenemos que ser capaces de mejorar el nivel de madurez digital. Por eso el kit digital es una oportunidad para las empresas gallegas. En este momento, cerca de 3.400 empresas en Galicia, lo que supone un 53% del segmento de 10 a 49 empleados, han pedido la ayuda.

–¿Cómo valora esa cifra?

–Hago una muy buena valoración. En ámbitos de subvenciones, llegar a estos niveles de capilaridad no es en absoluto habitual. Y menos con microsubvenciones. Las pequeñas empresas no están pendientes del Boletín Oficial del Estado. Un empresario que está preocupado de pagar las nóminas, de llegar a final de mes y de vender un poquito más no ve unas ayudas como algo prioritario. No tenemos precedentes de subvenciones con esa tasa de penetración. Ni en España ni en Europa.

–¿Qué es lo que frena al otro 47%?

–No se ha cerrado la convocatoria, con lo que seguramente aumentaremos ese porcentaje. Aquí los medios de comunicación tienen un papel importantísimo de llevar el mensaje de que es una oportunidad histórica. Luego hay un tema cultural: ese concepto de que la subvención supone muchos papeles y, en este caso, supone cero papeles. Lo hemos hecho muy fácil.

–¿Hay algún “feedback” por parte de las empresas que han pedido la ayuda?

–Hemos conversado con algunas y están firmando acuerdos, instalando soluciones y, de momento, hay satisfacción, pero aún están ejecutando sus proyectos. A finales de año veremos materializarse la instalación de estas soluciones. Lo que ya vemos es que las más demandadas son páginas web, gestión de redes sociales y gestión de procesos.

–Un acto reciente de Zona Franca hablaba de la necesidad de aumentar el tamaño de las empresas gallegas. ¿Cómo puede ayudar a esto la digitalización?

–La digitalización te permite interrelacionarte con muchos ámbitos y con otras empresas de tu sector, te permite abrir fronteras, te permite proyectar mercados que jamás te habrías imaginado y, cuando vas aumentando tu nivel de actividad, automáticamente haces que tu empresa crezca de tamaño. En cuestiones como los mercados, está clarísimo que ya no se trata de pensar en un mercado local, sino de pensar en grande: hay que pensar en el mercado global.

–¿Qué otros proyectos tiene Red.es en marcha para impulsar la digitalización más allá del kit?

–Estamos trabajando muchísimo en convocatorias en inteligencia artificial, robotización, big data... Es importantísimo que vayamos capilarizando esa necesidad de adoptar esas tecnologías en el ámbito de la producción. También vamos a lanzar alguna convocatoria de competencias digitales para la ciudadanía. Es crucial mejorar la competencia digital de todos los ciudadanos y en eso también estamos trabajando. Y también se trabaja en el ámbito de los servicios públicos: la educación, la sanidad...